Un studiu recent arată că majoritatea europenilor recunosc că au privit ecranul telefonului altcuiva în public, în timp ce mulți se tem că propriile informații sunt la vedere. Cercetarea, realizată pe un eșantion de peste 11.000 de persoane, evidențiază discrepanțe între percepția confidențialității și realitatea vizibilității datelor digitale.

Curiozitatea versus confidențialitatea

Conform studiului, mai mult de jumătate dintre europeni admit că s-au uitat la ecranul unui străin în public, iar aproape un sfert recunosc că au făcut acest lucru din simplă curiozitate. În același timp, 38% dintre respondenți au recunoscut că au evitat sau amânat să facă ceva pe telefonul lor pentru că se temeau că cineva le-ar putea vedea informațiile, scrie Agerpres.

„Există o nevoie clară pentru un control mai mare al utilizatorului asupra vizibilității conținutului lor digital”, notează cercetătorii. În medie, aproape jumătate dintre respondenți au simțit că cineva se uită la ecranul lor, iar doar 21% consideră utilizarea telefonului în public o activitate complet privată.

Modificări în comportamentul utilizatorilor

Pe măsură ce devin conștienți de riscurile vizibilității, mulți europeni își schimbă modul de folosire a telefonului.

Astfel, 42% încetează complet să mai utilizeze dispozitivul atunci când simt că cineva se uită, 10% ar confrunta persoana respectivă, iar alții doar își întorc privirea sau amână operațiuni sensibile precum tranzacții bancare, introducerea codurilor de acces sau citirea mesajelor private.

Tehnologie pentru protecția confidențialității

Studiul a fost realizat de Samsung Electronics în contextul lansării unui nou model de telefon cu ecran de confidențialitate. Tehnologia face conținutul vizibil doar din față, prevenind curiozitatea străinilor fără a compromite experiența de vizionare a utilizatorului.

Rezultatele cercetării subliniază că protecția datelor nu mai depinde doar de setările dispozitivului, ci și de mediul înconjurător și comportamentul celor din jur.