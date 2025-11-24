Un clip postat online a generat o avalanșă de reacții după ce un bărbat a filmat interiorul propriei mașini de spălat vase în timpul funcționării. Înregistrarea a surprins modul real în care funcționează aparatul, însă un detaliu a provocat indignarea și confuzia utilizatorilor: culoarea apei. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Înregistrarea a fost încărcată pe YouTube de pagina Povs Adventures și preluată de publicația Uniland. Autorul clipului a explicat pas cu pas modul în care a realizat filmarea. El a montat o cameră video în interiorul mașinii și a adăugat o sursă de lumină pentru a se vedea cât mai bine.

„Am pus o cameră în mașina de spălat vase pentru că, la fel ca mulți alții, mă întrebam ce se întâmplă acolo. Am adăugat o lumină ca să fie clar, am pus și un detergent pod, am fixat camera, am închis uşa și am văzut ce se întâmplă”, a spus acesta.

Ce s-a văzut în interiorul mașinii

Începutul ciclului de spălare părea normal, însă oamenii au fost șocați când au observat că apa din interior nu era limpede, ci… maro. În scurt timp, comentariile au început să curgă.

Un internaut a glumit: „Frate, cred că ai conectat mașina de spălat vase la fosa septică”. Un altul a comentat: „Mulțumesc că mi-ai arătat de ce spălatul manual e cel mai bun.”

Ce spune un specialist

Viralizarea clipului a atras atenția lui Andrew Laughlin, cercetător și autor la Which?, care a ținut să clarifice un aspect important al utilizării mașinii de spălat vase. Specialistul a explicat că există un lucru pe care el, personal, „nu l-ar face niciodată”.

„Nu clătesc niciodată farfuriile. Doar răzuiesc resturile de mâncare și le pun direct în mașină”, a spus Laughlin. El a adăugat că detergenții moderni sunt suficient de puternici, iar pre-clătirea doar irosește apă.

Un alt experiment

Criticat de internauți pentru apa murdară, bărbatul a repetat experimentul. De această dată a folosit o singură farfurie, pe care a desenat o față zâmbitoare cu ketchup. Totuși, rezultatul a fost aproape identic: apa a devenit din nou maro în primele minute ale ciclului.

Un utilizator a apreciat sinceritatea autorului, comentând: „Sunt fericit că nu sunt singurul șocat de apa maro. Mulțumesc că ai împărtășit oricum”.

Clipul a declanșat discuții intense legate de igiena mașinilor de spălat vase, întreținerea lor și felul în care sunt folosite în mod obișnuit.