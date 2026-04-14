Acasa » Eveniment » Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide

Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide

Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 12:04
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Sursă Foto: freepik.com

După masa bogată de Paște, multe familii rămân cu frigiderul plin de preparate tradiționale precum ouă roșii, friptură de miel sau cozonac. În loc să fie aruncate, aceste alimente pot fi transformate în rețete noi, gustoase și rapide, spun specialiștii în alimentație.

Reutilizarea alimentelor reduce risipa și economisește bani

Pe lângă faptul că ajută la evitarea risipei alimentare, reutilizarea resturilor de la masa festivă contribuie și la economisirea timpului și a banilor. Cu puțină creativitate, preparatele rămase pot deveni mese complet diferite, potrivite pentru zilele de după sărbători, scrie Click.

  1. Salată caldă de miel cu ouă roșii și dressing de iaurt

Friptura de miel rămasă poate fi transformată într-o salată consistentă și sățioasă.

Ingrediente:
-friptură de miel rămasă de la masa de Paște
-2-3 ouă roșii
-frunze de salată sau rucola
-roșii cherry
-castravete
-iaurt grecesc
-zeamă de lămâie
-usturoi
-sare și piper

Mod de preparare:
Friptura de miel se taie în bucăți mici și se încălzește ușor într-o tigaie. Ouăle se taie în sferturi, iar legumele se combină într-un bol mare. Se adaugă carnea, iar dressingul din iaurt, usturoi și zeamă de lămâie completează preparatul.

  1. Tartine crocante cu salată de ouă roșii

Ouăle roșii pot fi transformate într-o pastă perfectă pentru tartine rapide.

Ingrediente:
-4–5 ouă roșii
-2 linguri de maioneză sau iaurt
-o linguriță de muștar
-ceapă verde
-pătrunjel
-sare și piper
-felii de pâine prăjită

Mod de preparare:
Ouăle se zdrobesc și se amestecă cu maioneză sau iaurt, muștar și verdețuri tocate. Pasta se întinde pe pâine prăjită, rezultând o gustare simplă și rapidă.

      3. Budincă rapidă de cozonac

Cozonacul rămas și ușor uscat poate deveni un desert nou și aromat.

Ingrediente:
-câteva felii de cozonac
-2 ouă
-250 ml lapte
-2 linguri de zahăr
-stafide sau nuci (opțional)
-scorțișoară
-unt pentru tavă

Mod de preparare:
Cozonacul se taie cuburi și se așază într-o tavă unsă cu unt. Amestecul de ouă, lapte, zahăr și scorțișoară se toarnă peste, apoi se coace aproximativ 20–25 de minute la 180°C.

