Mirabela Dumitrache a anunțat localitățile din Ilfov în care urmează să fie finalizate lucrările la stațiile de epurare. Purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean ( a prezentat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, stadiul și importanța stațiilor de epurare din județul Ilfov, cu accent pe proiectele în desfășurare și beneficiile pentru comunitate.

În ce localități din Ilfov urmează să fie finalizate stațiile de epurare

În prezent, în județul Ilfov sunt 13 stații de epurare în lucru, fie prin construcție nouă, fie prin modernizarea celor existente. Exemplele menționate includ stațiile de la Bragadiru și Brănești.

Se estimează ca mai multe stații de epurare să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Printre localitățile vizate se numără:

Petrăchioaia

Moara Vlăsiei

Săftica

Tânganu (localitatea Cernica)

Mogoșoaia

Cornetu

Clinceni

Când vor fi gata finalizate lucrările la stațiile de epurare

Întrebată când vor fi finalizate lucrările la cele 13 stații de epurare, a spus:

“Până la finalul anului următor. O să vă spun exact ce ar trebui să avem gata până la finalul lui 2026: mai multe stații de epurare, printre care la Petrăchioaia una, alta la Moara Vlăsiei, la Săftica, de asemenea, încă una.

Dar ar trebui să avem finalizată, atenție, și stația de epurare din Tânganu, localitatea Cernica, vorbim aici, din Mogoșoaia, din Cornetu și din Clinceni.

Practic, o astfel de stație de epurare asigură curățarea apei menajere, filtrarea acestei ape. Poate ajuta mai multe comunități, nu numai una singură. Pot fi grupate una, două, până la trei UAT-uri de o astfel de stație care să asigure curățarea apei menajere din gospodărie”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov.