B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)

Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)

Ana Maria
28 oct. 2025, 13:44
Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. În ce localități din Ilfov urmează să fie finalizate stațiile de epurare
  2. Când vor fi gata finalizate lucrările la stațiile de epurare

Mirabela Dumitrache a anunțat localitățile din Ilfov în care urmează să fie finalizate lucrările la stațiile de epurare. Purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a prezentat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, stadiul și importanța stațiilor de epurare din județul Ilfov, cu accent pe proiectele în desfășurare și beneficiile pentru comunitate.

În ce localități din Ilfov urmează să fie finalizate stațiile de epurare

În prezent, în județul Ilfov sunt 13 stații de epurare în lucru, fie prin construcție nouă, fie prin modernizarea celor existente. Exemplele menționate includ stațiile de la Bragadiru și Brănești.

Se estimează ca mai multe stații de epurare să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Printre localitățile vizate se numără:

  • Petrăchioaia
  • Moara Vlăsiei
  • Săftica
  • Tânganu (localitatea Cernica)
  • Mogoșoaia
  • Cornetu
  • Clinceni

Când vor fi gata finalizate lucrările la stațiile de epurare

Întrebată când vor fi finalizate lucrările la cele 13 stații de epurare, Mirabela Dumitrache a spus:

“Până la finalul anului următor. O să vă spun exact ce ar trebui să avem gata până la finalul lui 2026: mai multe stații de epurare, printre care la Petrăchioaia una, alta la Moara Vlăsiei, la Săftica, de asemenea, încă una.

Dar ar trebui să avem finalizată, atenție, și stația de epurare din Tânganu, localitatea Cernica, vorbim aici, din Mogoșoaia, din Cornetu și din Clinceni.

Practic, o astfel de stație de epurare asigură curățarea apei menajere, filtrarea acestei ape. Poate ajuta mai multe comunități, nu numai una singură. Pot fi grupate una, două, până la trei UAT-uri de o astfel de stație care să asigure curățarea apei menajere din gospodărie”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov.

Tags:
Citește și...
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Eveniment
Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
Eveniment
Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
Eveniment
Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
Tragedie în nordul Italiei! Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, a lovit cu mașina un bătrân în scaun cu rotile. Conferința de presă cu Cristi Chivu, anulată
Eveniment
Tragedie în nordul Italiei! Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, a lovit cu mașina un bătrân în scaun cu rotile. Conferința de presă cu Cristi Chivu, anulată
Ilfov se modernizează. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Avem 13 stații de epurare, unele sunt construite de la zero, altele sunt reabilitate”. Cum arată cea din Bragadiru (VIDEO)
Eveniment
Ilfov se modernizează. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Avem 13 stații de epurare, unele sunt construite de la zero, altele sunt reabilitate”. Cum arată cea din Bragadiru (VIDEO)
Cum igienizezi toaleta rapid după plecarea musafirilor? Trucuri naturale care fac minuni
Eveniment
Cum igienizezi toaleta rapid după plecarea musafirilor? Trucuri naturale care fac minuni
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat cele 3 proiecte importante realizate cu bani europeni: “Cel mai mare cuprinde 20 de localități din județ” (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat cele 3 proiecte importante realizate cu bani europeni: “Cel mai mare cuprinde 20 de localități din județ” (VIDEO)
Stresul și rolul farmaciilor moderne în secolul vitezei
Eveniment
Stresul și rolul farmaciilor moderne în secolul vitezei
Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează în România. Generațiile tinere sunt tot mai puține
Eveniment
Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează în România. Generațiile tinere sunt tot mai puține
Ce produse cosmetice caută româncele cel mai mult în această toamnă
Eveniment
Ce produse cosmetice caută româncele cel mai mult în această toamnă
Ultima oră
14:45 - Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan” (VIDEO)
14:30 - Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
14:26 - Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
14:26 - Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
14:20 - Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
14:11 - Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
14:00 - „Nuntă, nuntă mare!”. Claudia Puican și Armin Nicoară se căsătoresc azi. Ce declarații a făcut cântăreața
13:44 - Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)
13:39 - Tragedie în nordul Italiei! Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, a lovit cu mașina un bătrân în scaun cu rotile. Conferința de presă cu Cristi Chivu, anulată
13:28 - Ilfov se modernizează. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Avem 13 stații de epurare, unele sunt construite de la zero, altele sunt reabilitate”. Cum arată cea din Bragadiru (VIDEO)