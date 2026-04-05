Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 77 de ani de la semnarea Tratatul de la Washington, subliniind rolul esențial al pentru securitatea României. Oficialul a evidențiat atât beneficiile apartenenței, cât și responsabilitățile care vin odată cu statutul de membru.

„NATO înseamnă siguranță, stabilitate și încredere”

În mesajul publicat duminică, premierul a punctat importanța momentului aderării României la Alianță, petrecut în urmă cu 22 de ani, considerat un pas decisiv pentru parcursul euroatlantic al țării, scrie Agerpres.

„Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea și parcursul nostru euroatlantic. Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere. În același timp, apartenența la Alianță vine cu responsabilități, pe care ni le asumăm constant, prin contribuții concrete la securitatea colectivă și printr-o prezență activă alături de aliați”, a subliniat Ilie Bolojan.

Apel la unitate în contextul provocărilor de securitate

Șeful Executivului a atras atenția asupra contextului internațional complicat, în care solidaritatea statelor membre devine esențială pentru menținerea stabilității.

„În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esențial ca NATO să rămână unit și puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri”, a transmis premierul.

Totodată, acesta a dat asigurări că România își va continua eforturile de consolidare a apărării și de întărire a rolului său strategic în regiune.

România, partener de încredere pe Flancul Estic

Ilie Bolojan a reiterat angajamentul autorităților de a investi în modernizarea Armatei și de a contribui activ la securitatea euroatlantică.

„România va continua să investească în apărare, să își modernizeze Armata și să își consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică. Le mulțumesc tuturor celor care, prin munca și dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulți ani, România! La mulți ani, NATO!”, a mai transmis acesta.

