Ilie Bolojan îl felicită pe Cristian Mungiu după succesul de la Cannes. „Fjord” a câștigat Palme d’Or

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 14:24
Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Cristian Mungiu după ce filmul „Fjord” a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Premierul interimar a transmis că reușita regizorului român vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ilie Bolojan, mesaj pentru Cristian Mungiu

Ilie Bolojan a reacționat după succesul obținut de Cristian Mungiu la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Premierul interimar a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care l-a felicitat pe cineastul român pentru premiul obținut și a subliniat importanța momentului pentru imaginea României.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul interimar a precizat că reușita regizorului este una care depășește zona artistică și arată capacitatea culturii române de a fi prezentă pe marile scene internaționale.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale”, a mai scris Bolojan.

„Fjord”, filmul care i-a adus lui Mungiu Palme d’Or

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, una dintre cele mai importante distincții din cinematografia mondială. Este un nou moment major pentru regizorul român, care a mai obținut Palme d’Or în 2007, cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

În „Fjord”, Cristian Mungiu construiește o dramă despre credință, familie și conflictul dintre valorile personale și regulile unei societăți moderne. Povestea urmărește un cuplu româno-norvegian profund religios, interpretat de Sebastian Stan și Renate Reinsve, care încearcă să își crească cei cinci copii după principii stricte.

La început, familia pare integrată în societatea norvegiană, însă situația se schimbă după apariția unor suspiciuni de violență domestică. Autoritățile încep să analizeze stilul de viață al părinților, credința lor și modul în care își educă cei cinci copii.

O dramă despre familie, sistem și lipsa dialogului

Conflictul din film escaladează până la declanșarea unei proceduri de plasament pentru copii. Printre cei vizați se află și cel mai mic dintre frați, un nou-născut încă alăptat de mamă.

Dincolo de drama de familie, „Fjord” este prezentat ca o reflecție despre polarizare, lipsa de dialog și distanța tot mai mare dintre oameni care nu mai reușesc să se înțeleagă. La primirea trofeului, Cristian Mungiu a vorbit despre nevoia de toleranță, incluziune și empatie.

„Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt cuvinte frumoase pe care le iubim cu toții, dar trebuie să le punem în practică mai des”, a declarat Cristian Mungiu la primirea Palme d’Or.

Bolojan: „Cultura română, apreciată la cel mai înalt nivel”

Ilie Bolojan a transmis că România are motive să se bucure atunci când un cineast român este apreciat la cel mai înalt nivel. Premierul interimar i-a mulțumit lui Cristian Mungiu pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România.

„Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a mai transmis Bolojan.

