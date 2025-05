Ilie Bolojan se alătură Summitului „Coaliției de voință” de la Kiev prin videoconferință

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, va lua parte sâmbătă, prin videoconferință, la summitul „Coaliției de voință” (Coalition of the Willing), desfășurat la Kiev, informează .

Evenimentul, organizat la inițiativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, reunește lideri ai statelor care sprijină Ucraina în contextul conflictului cu Rusia. Desfășurat în preajma Zilei Europei, summitul are ca scop întărirea sprijinului politic, militar și diplomatic acordat Ucrainei.

Ilie Bolojan participă la summitul „Coaliției de voință”

Potrivit unei declarații făcute vineri de Zelenski, summitul reunește reprezentanți ai statelor membre ale „coaliției voluntarilor”, care sunt dispuse să ofere garanții de securitate Ucrainei, inclusiv prin participarea la o eventuală forță de menținere a păcii, în cazul în care s-ar ajunge la un , relatează .

„Avem nevoie de această coaliție, iar ea trebuie să fie îndeajuns de puternică pentru a garanta securitatea conform viziunii noastre comune”, a transmis Zelenski într-un mesaj video. El nu a precizat, însă, numele liderilor care vor lua parte la reuniune.

În lipsa unei perspective clare de aderare la NATO — idee respinsă de președintele american Donald Trump — Ucraina încearcă, cu sprijinul Franței și Regatului Unit, să obțină garanții alternative, inclusiv prin desfășurarea unui contingent de trupe străine pe teritoriul său. Deși mai multe summituri pe această temă au avut loc până acum, nu a fost luată încă o decizie concretă.

În replică, Rusia a avertizat în repetate rânduri că desfășurarea de sau din state membre ale UE pe teritoriul ucrainean este „total inacceptabilă”. Moscova consideră că o astfel de acțiune ar echivala cu implicarea directă a respectivelor țări într-un „conflict armat” cu Rusia.