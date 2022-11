Imagini cu primele tancuri franceze sosite în România. Care este misiunea lor (FOTO)

Parte a operațiunii Aigle prin care Franța și-a asumat rolul de națiune cadru a grupului de luptă NATO constituit în România, primele tancuri franceze în ţara noastră.

Pe contul de Twitter ”French Armed Forces în Romania” – pagina oficială a forţelor armate franceze staţionate la Cincu – au fost publicate imagini cu tancurile încărcate pe vagoane de tip platformă, anunță .

received the Leclerc tanks at the Voila railway station 🇷🇴. This equipment contributes to the increase of the 🇫🇷 operational capabilities in Romania and reinforces the defensive and preventive position on the eastern flank of Europe.

— French Forces in Romania (@FrForcesRomania)