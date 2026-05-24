Jandarmeria Română a transmis un nou avertisment după apariția unor imagini virale pe rețelele sociale. Autoritățile spun că fotografiile sunt prezentate în mod fals ca fiind de după concertul susținut de Max Korzh sâmbătă seară, în București.
Postările online sugerează că pe Arena Națională ar fi existat distrugeri în urma evenimentului. La concert au participat peste 42.000 de persoane, majoritatea venite din afara țării.
Și Primăria Municipiului București a reacționat după apariția imaginilor în spațiul public. Reprezentanții instituției susțin că stadionul nu a fost afectat și au publicat fotografii pentru a arăta că arena este intactă.
După apariția imaginilor virale care sugerau că Arena Națională ar fi fost distrusă în urma concertului susținut de Max Korzh, Primăria Municipiului București a reacționat public. Instituția susține că informațiile distribuite online sunt false.
„Tinerii aflați aseară la concertul lui Max Korzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Jandarmeria Română a anunțat că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România”, a precizat pe pagina de Facebook, Primăria Municipiului Bucureşti, care a publicat și imagini de astăzi de pe Arena Națională, cu precizarea: „Totul este intact”.