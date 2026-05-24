Jandarmeria Română a transmis un nou avertisment după apariția unor imagini virale pe rețelele sociale. Autoritățile spun că fotografiile sunt prezentate în mod fals ca fiind de după sâmbătă seară, în București.

Postările online sugerează că pe Arena Națională ar fi existat distrugeri în urma evenimentului. La concert au participat peste 42.000 de persoane, majoritatea venite din afara țării.

Și Primăria Municipiului București a reacționat după apariția imaginilor în spațiul public. Reprezentanții instituției susțin că stadionul nu a fost afectat și au publicat fotografii pentru a arăta că arena este intactă.

Ce transmite Jandarmeria Română după imaginile apărute online

„În mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri. Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui.”, a transmis pe Facebook.

Cum explică Primăria Municipiului București controversele legate de presupusele distrugeri

După apariția imaginilor virale care sugerau că ar fi fost distrusă în urma concertului susținut de Max Korzh, Primăria Municipiului București a reacționat public. Instituția susține că informațiile distribuite online sunt false.

„Tinerii aflați aseară la concertul lui Max Korzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Jandarmeria Română a anunțat că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România”, a precizat pe pagina de Facebook, Primăria Municipiului Bucureşti, care a publicat și imagini de astăzi de pe Arena Națională, cu precizarea: „Totul este intact”.