Imagini incredibile de la tragedia din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie a murit într-o mașină electrică (GALERIE FOTO/VIDEO)

Au apărut imagini de la incendiul care a cuprins o mașină electrică în Sectorul 6. Incendiu care s-a soldat cu o tragedie: o femeie a murit, iar soțul său a fost rănit grav.

Imagini de la tragedia din Sectorul 6

Incendiul a avut loc în jurul orei 13:00, în Sectorul 6 al Capitalei. . Nu se știe din ce cauză, autoturismul electric a fost cuprins de flăcări, iar focul s-a propagat rapid și la alte mașini parcate în apropiere.

Femeia aflată în interiorul mașinii de la care a pornit incendiul nu a mai putut fi salvată, fiind declarată decedată.

O altă persoană, șoferul autoturismului, a reușit să iasă la timp, însă a suferit arsuri pe o mare parte a corpului. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Mașina electrică era fabricată în Turcia

Potrivit primelor informații, mașina electrică de la care a pornit incendiul era de fabricație turcă. O mașină care se poate conduce fără permis și poate atinge o viteză maximă de 25 de kilometri pe oră. Autoturismul este fabricat din fibră de carbon, iar în condiții normale, are o rezistență relativ bună la flacără. Cu toate acestea, dacă fibra de carbon este plasată într-o temperatură suficient de ridicată și un mediu cu oxigen poate arde.