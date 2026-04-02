Mai multe capre negre au fost filmate recent într-un peisaj montan din Parcul Național Piatra Craiului, în timp ce căutau hrană pe un versant abrupt. Imaginile publicate de Romsilva surprind comportamentul specific al acestor animale în sezonul rece și readuc în atenție adaptările lor remarcabile.

De ce aleg caprele negre versanții abrupți iarna

Reprezentanții Romsilva explică faptul că aceste animale aleg zonele înclinate deoarece zăpada se desprinde mai ușor, lăsând la vedere resursele de hrană. În aceste condiții, caprele reușesc să găsească mai rapid vegetația necesară supraviețuirii.

„În iernile grele, caprele negre preferă în general versanţii înclinaţi, de pe care cade zăpada, unde găsesc mai uşor hrana şi se adăpostesc de prădători, în special râşii. Iarba uscată, cu care se hrănesc iernile, este mai uşor descoperită aici, ca şi muşchi, licheni sau cetină de molid”, a scris , pe Facebook.

Cum reușesc aceste animale să supraviețuiască în condiții extreme

Specialiștii atrag atenția că caprele negre sunt perfect adaptate mediului , unde alte specii întâmpină dificultăți majore. Structura corpului le permite să se deplaseze cu ușurință pe terenuri stâncoase și periculoase.

„Au musculatura foarte dezvoltată şi copitele adaptate pentru deplasările cu uşurinţă în zonele stâncoase, inaccesibile altor specii, unde-şi procură hrana şi se refugiază din faţa prădătorilor.” Această caracteristică le oferă un avantaj clar.

Imaginile surprinse de Mircea Vergheleț confirmă aceste trăsături, prezentând animale care se mișcă sigur pe suprafețe dificile. Comportamentul lor reflectă o adaptare evolutivă bine consolidată.

Ce rol are Parcul Național Piatra Craiului în protejarea speciilor

Parcul Național Piatra Craiului reprezintă un habitat esențial pentru numeroase specii, inclusiv pentru capra neagră, una dintre cele mai reprezentative animale montane din România. Zona protejată oferă condiții favorabile pentru conservarea biodiversității, relatează Antena3.

Cu o suprafață de aproape 14.800 de hectare, dintre care o mare parte este acoperită de păduri, parcul include și mii de hectare strict protejate. Administrarea sa de către contribuie la menținerea echilibrului natural.