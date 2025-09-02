Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol

Imagini tulburătoare cu un tânăr polițist. Acesta a fost lovit crunt cu o bâtă, În urma unui conflict izbucnit între doi bărbați, din Babadag, Tulcea, tânărul om al legii , doar pentru că își onora meseria.

Sindicatul Europol a reacționat în urma incidentului și a atras atenția asupra unor astfel de evenimente, care se înmulțesc pe zi ce trece. Evenimentul nefericit a avut loc în urmă cu o săptămână, însă reacția Sindicatului a venit în urmă cu puțin timp.

Ce a transmis Sindicatul Europol

Potrivit informațiilor, autorul faptei a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. „Încă un polițist ultragiat. De data aceasta, incidentul a avut loc în Babadag, județul Tulcea, în urmă cu o săptămână. Colegii noștri din cadrul Poliției Orașului Babadag au intervenit la un apel 112 care semnala un conflict între mai multe persoane.

În timpul intervenției, unul dintre colegi a fost lovit în zona capului cu o bâtă de către unul dintre scandalagii. A fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Autorul faptei a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind depus în arestul IPJ Tulcea. Este momentul ca infracțiunile de ultraj să fie sancționate mai dur!

Polițiștii au nevoie de instrumente legislative reale pentru a-și face datoria în siguranță, iar societatea civilă trebuie să înțeleagă că polițiștii au nevoie ASTĂZI de legi aspre pentru ca noi toți să putem spera la un MÂINE în siguranță!