B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)

Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)

Ana Maria
27 oct. 2025, 14:45
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / @ BackPackYourLife
Cuprins
  1. Ce oferă turiștilor resortul lui Mazăre din Madagascar
  2. Care este piesa de rezistență de la resortul lui Mazăre

Un cunoscut vlogger a mers la resortul lui Mazăre din Madagascar. La un an după ce a fost eliberat din închisoare, fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a decis să lase în urmă agitaţia vieţii politice din România şi să își reconstruiască viaţa într-o destinaţie exotică.

În nordul insulei Madagascar, pe malul Oceanului Indian, el şi-a deschis complexul turistic de lux Mantasaly Resort Madagascar, unde și-a investit energia într-o afacere care să reflecte noul său stil de viață.

Ce oferă turiștilor resortul lui Mazăre din Madagascar

Celebrul vlogger BackPackYourLife (Cătălin Stănciulescu) a stat cazat timp de trei zile la resortul lui Mazăre. El a filmat și un clip acolo, pe care l-a publicat pe Instagram. Potrivit acestuia, resortul are 16 bungalow-uri şi costul unei camere începe de la circa 170 €/noapte.

„Cum arată resortul lui Radu Mazăre de aici din Madagascar. Fiți atenți, dragi prieteni. O să vă arăt imediat view-ul, dar înainte haideți să ne ocupăm de camere. Sunt 16 bungalow-uri, locul se numește Mantasaly Resort. S-a deschis de curând. Ai acolo frumos Oceanul Indian, în momentul de față suntem la low tide. Și aici, pe stânga, se află camera, costă undeva la 170 de euro pe seară, ceva de genul ăsta. Haideți să intrăm să vă arăt cât de frumos poate să fie.

Înainte să vă arăt camera, vreau cumva, așa, un disclaimer, să vă spun că am plătit pentru tot, aici nu e sponsorizare, nu e colaborare, nu e absolut nimic. Da, e foarte cald afară acum, undeva la vreo 30 de grade.

Deci avem așa, un pat enorm, foarte comod. Sunt deja în a treia zi. Am petrecut aici trei zile. O să vă spun la sfârșit care este piesa de rezistență a acestui loc pentru că nu știți încă, sunt convins. Aceasta este baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce-ți trebuie”, a precizat vloggerul.

Care este piesa de rezistență de la resortul lui Mazăre

În plus, BackPackYourLife a mai dezvăluit și care este “piesa de rezistență”.

„Și piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, este faptul că ai internet Starlink, deci eu pot să stau aici, să lucrez, să-mi fac treaba, n-am niciun fel de problemă. În mod normal, în locuri de acest gen, care sunt foarte, foarte remote, sunt câteva probleme pe care le întâlnești. Și asta e faptul că locul fiind remote, e greu să obții, e greu să ai condiții ca într-o zonă foarte turistică și foarte populată.

Dar aici treaba asta chiar nu se simte, pentru că ai apă caldă, ai internet, ai curățenie, ai tot ceea ce-ți trebuie, chiar dacă ești într-o zonă retrasă. Zona asta primește undeva la 3.500 de turiști pe an, dacă vă vine să credeți. Ai view-ul acesta care e absolut, absolut fenomenal, mai ales la high tide, când marea vine încoace, că acum, vedeți, este în partea aia, nu știu ce trebuie să folosesc. E foarte, foarte frumoasă zona asta, e bună pentru kite surfing, e absolut paradis”, a mai menționat BackPackYourLife.

Vloggerul a ținut să preziceze că a mers acolo pe banii lui, nu-i nicio campanie plătită:

Și repet, nu e colaborare, nu e absolut nimic, am venit, mi-am plătit, vă prezint exact așa cum sunt lucrurile și exact așa cum le simt eu. Aștept părerea voastră, ceva la 170 de euro pe seară, cu breakfast-ul inclus”, a mai spus acesta.

Mai mult, BackPackYourLife a publicat și un vlog pe Youtube, mai lung, în care arată mai pe larg cum arată resortul lui Mazăre. În imagini îl veți putea observa și pe fostul primar al Constanței.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
Eveniment
Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
Eveniment
Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
Eveniment
Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
Eveniment
Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile
Eveniment
Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Eveniment
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Primăria Brașov renunță la artificiile de Revelion din Piața Sfatului. Decizie luată de primarul George Scripcaru
Eveniment
Primăria Brașov renunță la artificiile de Revelion din Piața Sfatului. Decizie luată de primarul George Scripcaru
O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC
Eveniment
O nouă tentativă de fraudă! Escrocii se dau drept CERT-RO și solicită date pe WhatsApp. Ce recomandă specialiștii DNSC
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
Eveniment
Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
Eveniment
A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
Ultima oră
15:57 - Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
15:45 - Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
15:37 - Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
15:37 - Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
15:32 - Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
15:15 - Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
15:14 - Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
14:57 - Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
14:55 - Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
14:51 - Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”