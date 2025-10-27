Un cunoscut vlogger a mers la resortul lui Mazăre din Madagascar. La un an după ce a fost eliberat din închisoare, fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a decis să lase în urmă agitaţia vieţii politice din România şi să își reconstruiască viaţa într-o destinaţie exotică.

În nordul insulei Madagascar, pe malul Oceanului Indian, el şi-a deschis complexul turistic de lux Mantasaly Resort Madagascar, unde și-a investit energia într-o afacere care să reflecte noul său stil de viață.

Ce oferă turiștilor resortul lui Mazăre din Madagascar

Celebrul vlogger BackPackYourLife ( ) a stat cazat timp de trei zile la resortul lui Mazăre. El a filmat și un clip acolo, pe care l-a publicat pe Instagram. Potrivit acestuia, resortul are 16 bungalow-uri şi costul unei camere începe de la circa 170 €/noapte.

„Cum arată resortul lui Radu Mazăre de aici din Madagascar. Fiți atenți, dragi prieteni. O să vă arăt imediat view-ul, dar înainte haideți să ne ocupăm de camere. Sunt 16 bungalow-uri, locul se numește Mantasaly Resort. S-a deschis de curând. Ai acolo frumos Oceanul Indian, în momentul de față suntem la low tide. Și aici, pe stânga, se află camera, costă undeva la 170 de euro pe seară, ceva de genul ăsta. Haideți să intrăm să vă arăt cât de frumos poate să fie.

Înainte să vă arăt camera, vreau cumva, așa, un disclaimer, să vă spun că am plătit pentru tot, aici nu e sponsorizare, nu e colaborare, nu e absolut nimic. Da, e foarte cald afară acum, undeva la vreo 30 de grade.

Deci avem așa, un pat enorm, foarte comod. Sunt deja în a treia zi. Am petrecut aici trei zile. O să vă spun la sfârșit care este piesa de rezistență a acestui loc pentru că nu știți încă, sunt convins. Aceasta este baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce-ți trebuie”, a precizat vloggerul.

Care este piesa de rezistență de la resortul lui Mazăre

În plus, BackPackYourLife a mai dezvăluit și care este “piesa de rezistență”.

„Și piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, este faptul că ai internet Starlink, deci eu pot să stau aici, să lucrez, să-mi fac treaba, n-am niciun fel de problemă. În mod normal, în locuri de acest gen, care sunt foarte, foarte remote, sunt câteva probleme pe care le întâlnești. Și asta e faptul că locul fiind remote, e greu să obții, e greu să ai condiții ca într-o zonă foarte turistică și foarte populată.

Dar aici treaba asta chiar nu se simte, pentru că ai apă caldă, ai internet, ai curățenie, ai tot ceea ce-ți trebuie, chiar dacă ești într-o zonă retrasă. Zona asta primește undeva la 3.500 de turiști pe an, dacă vă vine să credeți. Ai view-ul acesta care e absolut, absolut fenomenal, mai ales la high tide, când marea vine încoace, că acum, vedeți, este în partea aia, nu știu ce trebuie să folosesc. E foarte, foarte frumoasă zona asta, e bună pentru kite surfing, e absolut paradis”, a mai menționat BackPackYourLife.

Vloggerul a ținut să preziceze că a mers acolo pe banii lui, nu-i nicio campanie plătită:

„Și repet, nu e colaborare, nu e absolut nimic, am venit, mi-am plătit, vă prezint exact așa cum sunt lucrurile și exact așa cum le simt eu. Aștept părerea voastră, ceva la 170 de euro pe seară, cu breakfast-ul inclus”, a mai spus acesta.

Mai mult, BackPackYourLife a publicat și un vlog pe Youtube, mai lung, în care arată mai pe larg cum arată resortul lui Mazăre. În imagini îl veți putea observa și pe fostul primar al Constanței.