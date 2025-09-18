Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București

Imopedia.ro, unul dintre cele mai cunoscute portaluri imobiliare din România, va participa la Târgul Național Imobiliar (TNI), ce se desfășoară între 26 și 28 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului. Vizitatorii standului Imopedia.ro vor putea descoperi o ofertă variată de proprietăți din Grecia, Bulgaria și București, gândită atât pentru vacanțe la malul mării, cât și pentru investiții imobiliare avantajoase.
„Pentru că Târgul Național Imobiliar este cel mai important eveniment de profil din România, am dorit să aducem în fața vizitatorilor o ofertă diversificată și atractivă, care să cuprindă atât proiecte noi din București, cât și oportunități de investiții pe litoralul Greciei și Bulgariei. În standul Imopedia.ro, cei interesați vor putea descoperi locuințe pe plajă, ansambluri rezidențiale moderne și soluții de achiziție avantajoase, beneficiind de consultanță completă – imobiliară, juridică și financiară”, a declarat Bogdan Severin, Sales Manager Imopedia.ro.
Proprietăți în Grecia
Imopedia.ro aduce în premieră la TNI oferte imobiliare din zone de mare interes precum Thassos, Kavala, Halkidiki, multe dintre ele chiar pe plajă sau la doar câțiva pași de mare.
Un avantaj important îl reprezintă faptul că, în Grecia, TVA-ul pentru locuințe este 0%, iar achizițiile în ansamblurile noi se pot face în rate direct la dezvoltator, pe faze de construcție.
Pentru cei interesați de alternative mai accesibile, există și imobile vechi: apartamente cu 2 camere în Kavala, de la 56.000 €, sau vile la 650 m de mare în Asprovalta, la doar 100.000 €.
Toate aceste oferte sunt prezentate prin parteneriatul cu ImobiliareGrecia.ro, platforma specializată exclusiv pe piața imobiliară din Grecia. Echipa ImobiliareGrecia.ro va fi prezentă în standul Imopedia.ro pe toată durata târgului, pentru a oferi consultanță de specialitate din punct de vedere imobiliar, juridic și financiar.
Proprietăți în Bulgaria
Oferta Imopedia.ro include și un complex rezidențial nou în Sozopol, la doar 20 m de plajă, unde se pot achiziționa apartamente cu 2 camere, la prețuri începând de la 75.000 € + TVA.
Proprietăți în București și Ilfov
Pentru cei care caută o locuință în România, Imopedia.ro aduce la TNI și proiecte rezidențiale noi din București și împrejurimi, cu prețuri de pornire atractive:
Astfel, standul Imopedia.ro devine unul dintre punctele de atracție ale Târgului Național Imobiliar, oferind vizitatorilor șansa de a explora o paletă largă de opțiuni imobiliare, de la case de vacanță pe litoralul Greciei și Bulgariei, până la apartamente noi în București și Ilfov.
Vă invităm să vizitați standul Imopedia.ro la Târgul Național Imobiliar – TNI 2025, în perioada 26–28 septembrie, la Palatul Parlamentului, pentru a descoperi personal cele mai atractive oferte și a discuta direct cu specialiștii și consultanții Imopedia.ro.