B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București

Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București

B1.ro
18 sept. 2025, 15:30
Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București

Imopedia.ro, unul dintre cele mai cunoscute portaluri imobiliare din România, va participa la Târgul Național Imobiliar (TNI), ce se desfășoară între 26 și 28 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului. Vizitatorii standului Imopedia.ro vor putea descoperi o ofertă variată de proprietăți din Grecia, Bulgaria și București, gândită atât pentru vacanțe la malul mării, cât și pentru investiții imobiliare avantajoase.

Pentru că Târgul Național Imobiliar este cel mai important eveniment de profil din România, am dorit să aducem în fața vizitatorilor o ofertă diversificată și atractivă, care să cuprindă atât proiecte noi din București, cât și oportunități de investiții pe litoralul Greciei și Bulgariei. În standul Imopedia.ro, cei interesați vor putea descoperi locuințe pe plajă, ansambluri rezidențiale moderne și soluții de achiziție avantajoase, beneficiind de consultanță completă – imobiliară, juridică și financiară”, a declarat Bogdan Severin, Sales Manager Imopedia.ro.

Proprietăți în Grecia

Imopedia.ro aduce în premieră la TNI oferte imobiliare din zone de mare interes precum Thassos, Kavala, Halkidiki, multe dintre ele chiar pe plajă sau la doar câțiva pași de mare.

  • Skala Sotiros, Insula Thasos – apartamente cu 2 camere de la 89.000 € și 3 camere de la 120.000 €, în complexe cu piscine la 200 m de mare. Un alt ansamblu din zonă oferă apartamente cu 2 camere de la 103.500 € și 3 camere de la 140.000 €.
  • Skala Rahoni, Insula Thasos – vile cu 4 camere și piscine individuale, la doar 70 m de mare, de la 320.000 €.
  • Paralia Ofrinio – apartamente cu 2 camere de la 92.000 € și apartamente cu 3 camere în ansambluri cu piscine, la 400 m de mare, de la 121.500 €.
  • Asprovalta – complex pe prima linie la mare, cu piscină și market, ce include apartamente, mezonete și vile cu piscină, de la 118.000 €.
  • Nea Polis Phos, Kavala – apartamente cu 2 și 3 camere, la 220 m de mare, de la 117.500 €.

Un avantaj important îl reprezintă faptul că, în Grecia, TVA-ul pentru locuințe este 0%, iar achizițiile în ansamblurile noi se pot face în rate direct la dezvoltator, pe faze de construcție.

Pentru cei interesați de alternative mai accesibile, există și imobile vechi: apartamente cu 2 camere în Kavala, de la 56.000 €, sau vile la 650 m de mare în Asprovalta, la doar 100.000 €.

Toate aceste oferte sunt prezentate prin parteneriatul cu ImobiliareGrecia.ro, platforma specializată exclusiv pe piața imobiliară din Grecia. Echipa ImobiliareGrecia.ro va fi prezentă în standul Imopedia.ro pe toată durata târgului, pentru a oferi consultanță de specialitate din punct de vedere imobiliar, juridic și financiar.


Proprietăți în Bulgaria

Oferta Imopedia.ro include și un complex rezidențial nou în Sozopol, la doar 20 m de plajă, unde se pot achiziționa apartamente cu 2 camere, la prețuri începând de la 75.000 € + TVA.

Proprietăți în București și Ilfov

Pentru cei care caută o locuință în România, Imopedia.ro aduce la TNI și proiecte rezidențiale noi din București și împrejurimi, cu prețuri de pornire atractive:

Astfel, standul Imopedia.ro devine unul dintre punctele de atracție ale Târgului Național Imobiliar, oferind vizitatorilor șansa de a explora o paletă largă de opțiuni imobiliare, de la case de vacanță pe litoralul Greciei și Bulgariei, până la apartamente noi în București și Ilfov.

Vă invităm să vizitați standul Imopedia.ro la Târgul Național Imobiliar – TNI 2025, în perioada 26–28 septembrie, la Palatul Parlamentului, pentru a descoperi personal cele mai atractive oferte și a discuta direct cu specialiștii și consultanții Imopedia.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Eveniment
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Excursii de o zi prin Transilvania
Eveniment
Excursii de o zi prin Transilvania
Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
Eveniment
Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
Eveniment
Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
Eveniment
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe
Eveniment
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe
Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg
Eveniment
Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg
Secretul bunicilor pentru frumusețe și vitalitate: elixirul tinereții din patru ingrediente
Eveniment
Secretul bunicilor pentru frumusețe și vitalitate: elixirul tinereții din patru ingrediente
Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama
Eveniment
Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama
Ultima oră
17:44 - Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
17:41 - Carmen Tănase a făcut-o praf pe Elvira Deatcu: „Îți rup picioarele!” (VIDEO)
17:39 - Excursii de o zi prin Transilvania
17:30 - Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
17:29 - Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
17:04 - Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
16:53 - Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
16:50 - Cum au reușit Monica Davidescu și Aurelian Temișan să rămână împreună 30 de ani
16:47 - Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
16:43 - Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă