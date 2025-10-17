Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®

Precizia și stabilitatea sunt elemente esențiale pentru succesul pe termen lung al unui implant dentar. Dacă, în trecut, poziționarea implantului depindea în mare măsură de experiența medicului, astăzi tehnologia digitală oferă posibilitatea unei planificări exacte și a unei intervenții mult mai sigure.

La , acest nivel de precizie este atins prin utilizarea ghidului chirurgical și a softului 3Shape Implant Studio® – o tehnologie inovatoare care permite planificarea oricărui tip de intervenție prin proiectarea ghidului chirurgical. Principalul avantaj oferit de aceste instrumente este reducerea semnificativă a riscurile asociate intervențiilor cu implanturi dentare.

Ghidul chirurgical – cheia unui implant dentar de succes

este un instrument medical modern, esențial în implantologia ghidată. Proiectat cu ajutorul soft-ului 3Shape Implant Studio®, ghidul chirurgical permite medicului să planifice în detaliu intervenția și să stabilească locul și dimensiunea ideală a implantului, asigurând stabilitate și rezistență pe termen lung.

Practic, medicul nu mai „estimează” locul ideal, ci urmează o hartă precisă a maxilarului, concepută cu ajutorul imaginilor radiologice și al analizei computerizate.

„Pentru orice implantolog, scopul principal este obținerea stabilității primare a implantului, adică integrarea perfectă în os. La DENT ESTET, osteointegrarea se realizează printr-o planificare digitală atentă, care include analiza investigațiilor radiologice (CBCT) și digitale (scanare intraorală), configurarea ghidului chirurgical în baza acestor rezultate și printarea acestuia în cadrul Laboratorului de tehnică dentară ASPEN. În acest fel, putem poziționa implantul în zona cu cele mai bune caracteristici osoase, evitând structurile anatomice sensibile”, explică Dr. Horațiu Dobre, medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET și rezident în Chirurgie dento-alveolară.

Datorită utilizării ghidului chirurgical, intervenția de inserare a implantului devine previzibilă și minim-invazivă. Gingia este deschisă doar acolo unde este nevoie, osul este pregătit cu instrumente calibrate, iar implantul este inserat exact în unghiul și adâncimea planificată digital. Rezultatul? Mai puțin disconfort, o recuperare rapidă și un implant care se integrează perfect în structura osoasă.

Planificare digitală cu tehnologia 3Shape Implant Studio®

Unul dintre cele mai avansate instrumente folosite pentru planificarea ghidurilor chirurgicale este softul ®, parte esențială a fluxului digital DENT ESTET. Fie că este vorba de un singur implant, de implanturi multiple sau de cazuri edentate complet, acest soft permite planificarea oricărui tip de intervenție, proiectarea ghidului chirurgical și chiar simularea restaurării protetice.

Cu ajutorul 3Shape Implant Studio®, medicii vor analiza în detaliu structura osoasă, poziția dinților vecini și relația cu sinusurile sau nervii maxilari, creând o simulare completă a viitorului tratament.

Etapele realizării ghidului chirurgical folosind 3Shape Implant Studio®:

Examenul CBCT este primul pas, esențial. Tomografia computerizată oferă imagini tridimensionale care permit verificarea calității și cantității suportului osos, precum și a spațiului necesar pentru înserarea implanturilor. Scanarea intraorală permite realizarea unei amprentări digitale a danturii pacientului, datele urmând să fie folosite în realizarea ghidului. Planificarea virtuală: Prin integrarea datelor din tomografia computerizată și scanarea intraorală digitală, 3Shape Implant Studio® generează un model 3D realist al cavității orale. Pe baza acestei hărți digitale, medicul stabilește poziția ideală a implantului, dimensiunea și tipul potrivit, precum și forma finală a coroanei dentare. Printarea ghidului chirurgical: Modelul digital este trimis către laboratorul de tehnică dentară ASPEN pentru a fi printat cu ajutorul unei imprimante 3D.

„Prin precizia pe care o oferă tehnologia 3Shape Implant Studio®, putem planifica intervenția având deja în minte rezultatul final – atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional. Pacientul are parte de o experiență sigură, fără surprize, iar noi putem anticipa fiecare etapă cu o acuratețe de microni”, precizează Dr. Matei Călin, expert estetică dentară avansată în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Flux digital complet la DENT ESTET: de la investigație la inserarea implantului

Un avantaj major al tratamentelor cu implant dentar la DENT ESTET este integrarea completă a procesului într-o singură clinică. Nu este nevoie să te deplasezi de la o clinică la alta, deoarece radiografia digitală, tomografia CBCT, amprentarea digitală și planificarea ghidului chirurgical se realizează de o echipă multidisciplinară.

Această abordare integrată reduce semnificativ durata etapelor de pregătire și contribuie la o finalizare mai rapidă și mai eficientă a tratamentului.

„Faptul că avem propriul laborator de tehnică dentară ne oferă un avantaj semnificativ: putem realiza ghidurile chirurgicale rapid, cu precizie maximă, și putem începe tratamentul imediat după finalizarea planificării. Totul se întâmplă în același loc, sub controlul echipei medicale DENT ESTET și al tehnicienilor ASPEN”, explică Dr. Matei Călin.

Beneficiile ghidului chirurgical pentru pacient

Utilizarea ghidului chirurgical și a tehnologiei 3Shape Implant Studio® înseamnă:

Precizie maximă – implantul este poziționat exact în locul ideal, conform planificării digitale;

– implantul este poziționat exact în locul ideal, conform planificării digitale; Siguranță crescută – sunt evitate structurile anatomice sensibile, cum ar fi sinusurile sau nervii;

– sunt evitate structurile anatomice sensibile, cum ar fi sinusurile sau nervii; Intervenție minim-invazivă – inciziile sunt mici, durerea și inflamația sunt reduse;

– inciziile sunt mici, durerea și inflamația sunt reduse; Recuperare rapidă – datorită preciziei, țesuturile se vindecă mai repede;

– datorită preciziei, țesuturile se vindecă mai repede; Rezultate estetice și funcționale excelente – coroana dentară finală se integrează perfect cu restul danturii;

– coroana dentară finală se integrează perfect cu restul danturii; Predictibilitate totală – poți vedea simularea rezultatului final înainte de intervenție.

În unele cazuri, dacă densitatea osoasă permite, implantul și coroana provizorie pot fi plasate chiar în aceeași zi, oferindu-ți imediat confortul și estetica unui zâmbet complet.

Experiența DENT ESTET – siguranța unei echipe cu tradiție

Realizarea unui ghid chirurgical performant necesită nu doar tehnologie, ci și o echipă medicală experimentată. Cu peste 26 de ani de experiență și mii de cazuri tratate cu succes, medicii implantologi DENT ESTET aplică zilnic cele mai noi protocoale din stomatologia digitală modernă.

„Implantologia modernă nu mai înseamnă doar implanturi de calitate, ci și planificare digitală, precizie și confort. Când te confrunți cu pierderea dinților, ai nevoie de soluții sigure și durabile, bazate pe cercetare și experiență. În clinicile DENT ESTET, fiecare pacient beneficiază de suportul unei echipe multidisciplinare, care integrează tehnologia digitală pentru rezultate previzibile și de lungă durată. Cu ajutorul ghidului chirurgical și al tehnologiei 3Shape Implant Studio®, tratamentele realizate în clinicile DENT ESTET ating un nivel de exactitate care transformă experiența pacientului într-una sigură, previzibilă și lipsită de stres.”, afirmă dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.