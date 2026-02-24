Două angajate ale unei unități bancare au fost reținute de polițiști, fiind suspectate de comiterea unor fraude. Se pare că acestea ar fi înșelat mai mulți vârstnici. Mai exact, femeile ar fi făcut credite în numele victimelor, fără știrea acestora. Informațiile au fost confirmate marți, 24 februarie, de reprezentanții , notează Agerpres.

Cum au reușit femeile să facă împrumuturi fantomă în numele pensionarilor

Cazul este anchetat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Olt. Aceștia acționează sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

Cele două femei sunt cercetate pentru , fals intelectual și uz de fals în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise pe o perioadă de mai mulți ani. Mai exact, între 2018 și 2022, acestea ar fi profitat de funcțiile pe care le aveau în bancă și ar fi pus la punct un mecanism de fraudă. Prin această metodă, ar fi indus în eroare mai multe persoane în vârstă și ar fi obținut bani prin credite făcute în numele lor.

„Una dintre femei ar fi obţinut documente şi de la persoanele vătămate, sub diferite pretexte, completând ulterior cereri de credit, iar cealaltă ar fi validat, în mod formal, prezenţa şi consimţământul debitorilor, facilitând astfel aprobarea şi acordarea creditelor”, a precizat sursa menționată.