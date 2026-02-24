B1 Inregistrari!
Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea

Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 18:37
Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea
Cuprins
  1. Cum au reușit femeile să facă împrumuturi fantomă în numele pensionarilor
  2. Cum au ajuns vârstnicii datori fără să știe și ce prejudiciu a fost provocat

Două angajate ale unei unități bancare au fost reținute de polițiști, fiind suspectate de comiterea unor fraude. Se pare că acestea ar fi înșelat mai mulți vârstnici. Mai exact, femeile ar fi făcut credite în numele victimelor, fără știrea acestora. Informațiile au fost confirmate marți, 24 februarie, de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt, notează Agerpres.

Cum au reușit femeile să facă împrumuturi fantomă în numele pensionarilor

Cazul este anchetat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Olt. Aceștia acționează sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

Cele două femei sunt cercetate pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise pe o perioadă de mai mulți ani. Mai exact, între 2018 și 2022, acestea ar fi profitat de funcțiile pe care le aveau în bancă și ar fi pus la punct un mecanism de fraudă. Prin această metodă, ar fi indus în eroare mai multe persoane în vârstă și ar fi obținut bani prin credite făcute în numele lor.

„Una dintre femei ar fi obţinut documente şi semnături de la persoanele vătămate, sub diferite pretexte, completând ulterior cereri de credit, iar cealaltă ar fi validat, în mod formal, prezenţa şi consimţământul debitorilor, facilitând astfel aprobarea şi acordarea creditelor”, a precizat sursa menționată.

Cum au ajuns vârstnicii datori fără să știe și ce prejudiciu a fost provocat

Anchetatorii spun că vârstnicii apăreau în acte drept debitori principali sau giranți, deși nu știau că au fost implicați în contractarea unor credite. Mai mult, aceștia nu au primit niciun ban din împrumuturile făcute în numele lor.

Polițiștii susțin că cele două angajate s-ar fi folosit de documentele obținute anterior pentru a falsifica dosarele de creditare. Astfel, ar fi schimbat în mod intenționat calitatea persoanelor implicate, pentru ca victimele să apară oficial responsabile de datorii. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 61.500 de lei.

Potrivit unor surse judiciare, patru vârstnici au descoperit situația abia în momentul în care au fost executați silit și au alertat autoritățile. După strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea celor două femei pentru 24 de ore.

