Imunitate de fier în sezonul rece. Sfaturi esențiale de la specialiști

Odată cu scăderea temperaturilor și petrecerea unui timp mai îndelungat în spații închise, organismul nostru devine mai vulnerabil în fața virusurilor specifice sezonului rece. Nu este vorba doar de clasica răceală, ci și de gripă sau alte afecțiuni respiratorii care ne pot da programul peste cap.

De aceea, nu ar trebui să așteptăm să ne îmbolnăvim, ci sprijinind sistemul imunitar prin metode naturale, la îndemâna oricui. Efortul minim de acum ne va scuti de neplăceri majore în lunile următoare.

Ce alimente ne ajută să ne menținem imunitatea puternică

Dieta joacă un rol esențial. Nu degeaba se spune că „sănătatea vine din farfurie”. Focusul trebuie pus pe alimente bogate în vitamine și antioxidanți.

Vitamina C: Citricele, ardeiul gras, kiwi și broccoli sunt campioni. Un pahar de suc proaspăt de citrice dimineața face minuni.

Vitamina D: Deși soarele este principala sursă, în timpul iernii este indicată suplimentarea, la recomandarea medicului, sau consumul de pește gras, ouă și lactate fortificate.

Zinc și Seleniu: Se găsesc din belșug în semințe de nuci și leguminoase. Aceste minerale sunt vitale pentru producerea celulelor imunitare.

Nu uitați de probioticele din iaurt, chefir sau varză murată, care echilibrează flora intestinală – un factor-cheie în funcționarea optimă a sistemului de apărare.

Cât de important este somnul pentru sănătatea noastră

Somnul nu este un lux, ci o necesitate biologică, direct legată de întărirea imunității în sezonul rece. În timpul somnului, corpul nostru produce proteine numite citokine, esențiale în lupta împotriva inflamațiilor și infecțiilor.

Un adult ar trebui să vizeze între 7 și 9 ore de somn de calitate pe noapte. Lipsa cronică de odihnă slăbește capacitatea organismului de a produce aceste citokine, lăsându-ne neprotejați.

Stresul ne afectează imunitatea? Cum putem gestiona acest lucru

Răspunsul este un „da” categoric. Stresul cronic eliberează cortizol, un hormon care, în exces, suprimă funcția imunitară. Găsirea unor metode eficiente de relaxare este la fel de importantă ca o dietă sănătoasă. Exercițiile de respirație, meditația, yoga sau o simplă plimbare în aer liber, chiar și când este frig, pot reduce semnificativ nivelul de stres.

Cât de importantă este hidratarea

O hidratare corespunzătoare este vitală. Apa ajută la eliminarea toxinelor și menține mucoasele, prima linie de apărare împotriva germenilor, umede și funcționale. Nu așteptați să vă fie sete. Consumați apă, ceaiuri de plante (mușețel, ghimbir, echinaceea) și supe calde.

Ce remedii naturale pot fi incluse în rutină

Pe lângă dietă, există câteva ajutoare naturale de nelipsit: