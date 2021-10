Încă un mare oraș al României intră în carantină totală

Cluj-Napoca intră oficial, în carantină de noapte și în timpul săptămânii, începând de astăzi. Miercuri, rata de infectare de depășit 8,5 la mia de locuitori.

Începând de joi, 7 octombrie, în Cluj-Napoca, persoanelor nevaccinate anti-COVID-19 li se interzice circulația în afara locuinței, în intervalul orar 20:00-05:00. De asemenea, magazinele și restaurantele se închid la ora 22:00, după care pot livra la domiciliu.

În cazul deplasării în interes profesional, în afara intervalului permis, persoanele nevaccinate trebuie să prezinte polițiștilor adeverință de la locul de muncă, respectiv declarație pr propria răspundere, inclusiv pentru motive de natură personală.

România, aproape de un lockdown total?

Cifrele negative ale crizei COVID-19 cresc puternic în ultimele săptămâni și mai ales, în ultimele zile, când au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri zilnice.

Miercuri, Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit despre scenariul lockdownului total.

„La acest moment, eu consider că, dacă am respecta măsurile pe care le avem şi dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet, am putea să controlăm situația. Din păcate, am văzut imagini chiar în weekend-ul trecut, la anumite cluburi care țineau festivități cu dansuri, la 2 dimineața, care nu respectă absolut nicio regulă. Asta este iresponsabilitatea la momentul ăsta din partea unora şi din cauza cărora am ajuns în această fază.

Pentru unii amenzile care se dau sunt o mică atenționare, pentru că ei fac suma foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen”, a explicat Raed Arafat, pentru B1 TV.