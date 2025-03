Încă un trend bizar în online: Tinerele se filmează în timp ce mănâncă lalele. Medicii avertizează: „Lalelele au un grad de toxicitate și pot produce iritații”

Tot mai multe tinere se filmează pe TikTok în timp ce mănâncă lalele. Medicii atrag atenția că florile sunt toxice și pot provoca reacții severe.

Maria, o tânără care a mâncat lalele pe TikTok, a recunoscut într-un alt clip, ce a strâns peste 1,2 milioane de vizualizări, că a făcut „intoxicație de la lalele”: „Umblu toată ziua roșie pe față. Mă doare urechea, gâtul. Nu pot înghiți nimic, după ce am mâncat laleaua nu am putut mânca nimic două zile. (…) Laleaua era chiar dulce, gustoasă. Pot să mănânc și o sută, n-am nici o problemă. Eu nu am știut că ele sunt atât de dăunătoare”.

Medic, despre toxicitatea lalelelor

Medicul toxicolog Radu Țincu a explicat, pentru , de ce lalelele sunt toxice: „În cazul lalelelor discutăm de o toxicitate redusă. Toxicitatea este cu atât mai mare, cu cât se consumă bulbi de lalele. Însă și în frunze și floare pot să existe substanțe care nu sunt neapărat toxice pentru întregul organism, însă au un grad de toxicitate. Asta înseamnă că pot să producă anumite iritații la nivelul mucoasei tractului digestiv, mucoasă orală sau la nivelul mucoasei esofagiene sau gastrice”.

Concret, pot apărea „senzații de usturime la nivelul cavității bucale, greață sau vărsături, crampe abdominale”.

Terapeut: Tinerii pot simți că trebuie să se conformeze așteptărilor celor din jur pentru a fi acceptați

Terapeutul Mirela Husaru a explicat, pentru Libertatea, că adolescenții încearcă să-și demonstreze independența și să exploreze limitele și, în același timp, caută validare în exterior, conformându-se așteptărilor celor din jur.

„Din păcate, multe dintre aceste încercări de afirmare a independenței nu se termina bine. Presiunea grupului de prieteni poate juca un rol semnificativ, tinerii pot simți că trebuie să se conformeze așteptărilor sau comportamentelor celor din jur pentru a fi acceptați.

Uneori, tinerii nu sunt conștienți de consecințele acțiunilor lor sau subestimează riscurile implicate, ceea ce îi poate determina să acționeze impulsiv. În unele cazuri, comportamentele riscante pot fi semn de grave probleme emoționale cum ar fi anxietatea sau depresia”, a explicat Mirela Husaru.