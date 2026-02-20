B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa

România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 11:39
România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Tarife ridicate, chiar dacă energia nu este scumpă
  2. Lipsa concurenței, principalul factor
  3. Strategia operatorilor: mai mult pentru tranzit
  4. Comparații regionale
  5. Perspective pentru șoferii români

România practică unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice din Europa, 0,43 euro/kWh, la același nivel cu Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, explică că motivul principal este lipsa concurenței și strategia operatorilor de a trata piața românească ca pe una de tranzit, cu volum redus.

Tarife ridicate, chiar dacă energia nu este scumpă

Chisăliță arată că România nu are cel mai scump curent din Europa, ba chiar în multe perioade prețul angro al energiei electrice este sub media UE. Cu toate acestea, utilizatorii plătesc printre cele mai mari tarife pentru încărcare rapidă.

„Faptul că România apare în aplicația Tesla cu 0,43 euro/kWh – aproape dublu față de Spania sau Croația – nu mai poate fi explicat prin fluctuații temporare. Este o strategie comercială aplicată într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere”, a declarat Chisăliță, scrie Agerpres.

Lipsa concurenței, principalul factor

Analiza AEI arată că România nu are o competiție reală în zona stațiilor ultra-rapide. Stațiile sunt puține, acoperirea limitată, iar alternativele pentru șoferi sunt rare în afara marilor orașe.

„Într-un asemenea context, prețul nu este constrâns de piață, ci dictat de operator. Tesla știe că utilizatorul român, de cele mai multe ori, nu are opțiuni reale”, explică Chisăliță.

Strategia operatorilor: mai mult pentru tranzit

Potrivit președintelui AEI, România este percepută ca o „piață de siguranță”, cu câteva stații plasate strategic pe coridoare rutiere importante pentru tranzitul regional.

În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare se recuperează printr-un preț mai mare pe kWh – „puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin”.

Comparații regionale

Țări precum Ungaria sau Polonia au tarife semnificativ mai mici, demonstrând că diferența nu vine din geografie sau costul energiei, ci din nivelul de utilizare și concurența locală.

De asemenea, Serbia oferă încărcare gratuită, arătând flexibilitatea Tesla atunci când vrea să stimuleze piața. România, însă, a intrat direct în faza de monetizare, fără a beneficia de avantajele unei piețe mature.

Perspective pentru șoferii români

Chisăliță subliniază că prețurile nu vor scădea „din bunăvoință”, ci doar atunci când stațiile vor fi pline, concurența reală va exista, iar utilizatorii vor avea opțiuni reale.

Până atunci, România va rămâne printre țările europene cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice.

Tags:
Citește și...
Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Avertizarea hidrologilor, valabilă până sâmbătă la prânz
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Avertizarea hidrologilor, valabilă până sâmbătă la prânz
Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
Eveniment
Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
Eveniment
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
Eveniment
Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
Eveniment
CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Eveniment
Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Eveniment
Donație surprinzătoare. Orașul Osaka a primit 21 kg de aur pentru reparații ale sistemului de apă învechit
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Eveniment
Un preot din Cluj și-ar fi amenințat și lovit fosta amantă: „Mi s-a arătat că mi se ia gâtul, că sunt pomenită la morți”
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eveniment
Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Eveniment
Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy”, a murit la vârsta de 53 de ani
Ultima oră
13:22 - Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Avertizarea hidrologilor, valabilă până sâmbătă la prânz
13:08 - Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
12:56 - Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
12:43 - Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
12:14 - Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
12:11 - Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
11:39 - CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
11:13 - Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
10:41 - Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
10:31 - Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner