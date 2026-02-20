România practică unul dintre cele mai ridicate tarife pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice din Europa, 0,43 euro/kWh, la același nivel cu Austria și aproape dublu față de sau Croația. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, explică că motivul principal este lipsa concurenței și strategia operatorilor de a trata piața românească ca pe una de tranzit, cu volum redus.

Tarife ridicate, chiar dacă energia nu este scumpă

Chisăliță arată că România nu are cel mai scump curent din Europa, ba chiar în multe perioade prețul angro al energiei electrice este sub media UE. Cu toate acestea, utilizatorii plătesc printre cele mai mari tarife pentru încărcare rapidă.

„Faptul că România apare în aplicația Tesla cu 0,43 euro/kWh – aproape dublu față de Spania sau Croația – nu mai poate fi explicat prin fluctuații temporare. Este o strategie comercială aplicată într-o piață considerată marginală, de tranzit și cu putere redusă de negociere”, a declarat Chisăliță, scrie Agerpres.

Lipsa concurenței, principalul factor

Analiza AEI arată că România nu are o competiție reală în zona stațiilor ultra-rapide. Stațiile sunt puține, acoperirea limitată, iar alternativele pentru șoferi sunt rare în afara marilor orașe.

„Într-un asemenea context, prețul nu este constrâns de piață, ci dictat de operator. Tesla știe că utilizatorul român, de cele mai multe ori, nu are opțiuni reale”, explică Chisăliță.

Strategia operatorilor: mai mult pentru tranzit

Potrivit președintelui AEI, România este percepută ca o „piață de siguranță”, cu câteva stații plasate strategic pe coridoare rutiere importante pentru tranzitul regional.

În lipsa unui flux constant de utilizatori locali, costurile de investiție și operare se recuperează printr-un preț mai mare pe kWh – „puțini plătesc mult, în loc ca mulți să plătească puțin”.

Comparații regionale

Țări precum Ungaria sau Polonia au tarife semnificativ mai mici, demonstrând că diferența nu vine din geografie sau costul energiei, ci din nivelul de utilizare și concurența locală.

De asemenea, Serbia oferă încărcare gratuită, arătând flexibilitatea Tesla atunci când vrea să stimuleze piața. România, însă, a intrat direct în faza de monetizare, fără a beneficia de avantajele unei piețe mature.

Perspective pentru șoferii români

Chisăliță subliniază că prețurile nu vor scădea „din bunăvoință”, ci doar atunci când stațiile vor fi pline, concurența reală va exista, iar utilizatorii vor avea opțiuni reale.

Până atunci, România va rămâne printre țările europene cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice.