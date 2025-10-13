B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Comisia Europeană impune standarde noi pentru încărcătoare. Ce înseamnă această schimbare pentru consumatori

Comisia Europeană impune standarde noi pentru încărcătoare. Ce înseamnă această schimbare pentru consumatori

Iulia Petcu
13 oct. 2025, 19:40
Comisia Europeană impune standarde noi pentru încărcătoare. Ce înseamnă această schimbare pentru consumatori
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce presupun noile reguli europene
  2. Când vor intra în vigoare modificările

Comisia Europeană face un nou pas către uniformizarea tehnologică la nivelul Uniunii europene. Noile norme adoptate luni stabilesc cerințe actualizate privind proiectarea ecologică a surselor externe de alimentare, parte a strategiei de eficiență energetică și sustenabilitate. Măsura vizează direct trecerea la un încărcător comun pentru dispozitivele electronice, menită să simplifice viața consumatorilor și să reducă impactul asupra mediului.

Ce presupun noile reguli europene

Conform unui comunicat transmis de Comisia Europeană, noile standarde vor aduce un plus de eficiență energetică și interoperabilitate. Una dintre principalele modificări este introducerea porturilor USB de tip C obligatorii pentru toate încărcătoarele USB pentru dispozitive precum telefoanele, laptopurile, routerele fără fir și monitoarele de calculator.

Inițiativa urmărește nu doar uniformizarea, ci și o reducere semnificativă a risipei de energie. Potrivit estimărilor, modificările vor genera economii de circa 3% din consumul total de energie al surselor externe de alimentare (EPS) până în 2035 și vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 9%, respectiv a poluanților cu 13%.

Pe lângă avantajele ecologice, Comisia estimează că cetățenii europeni ar putea economisi aproximativ 100 de milioane de euro anual, prin scăderea consumului și eliminarea nevoii de multiple tipuri de încărcătoare. În plus, un nou logo european dedicat „încărcătorului comun” va permite consumatorilor să identifice mai ușor dispozitivele compatibile, facilitând achiziții informate.

Când vor intra în vigoare modificările

Noile norme vor fi aplicate până la finalul anului 2028, oferind producătorilor o perioadă de trei ani pentru a-și adapta produsele la cerințele actualizate. Aceste reglementări se bazează pe directivele anterioare privind echipamentele radio, care au pus bazele standardizării tehnologiilor de încărcare la nivelul UE.

„Existența unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în același timp deșeurile energetice și emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele externe de alimentare va ajuta europenii să economisească bani și, în același timp, va reduce impactul nostru asupra mediului, dovedind că inovarea poate stimula atât progresul, cât și responsabilitatea. Prin această inițiativă, UE urmărește să modeleze un viitor în care tehnologia să funcționeze mai bine pentru toți și pentru planetă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Tags:
Citește și...
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Economic
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Tot mai mulți est-europeni sfârșesc din viață la vârste fragede. Care sunt principalele cauze ale fenomenului
Eveniment
Tot mai mulți est-europeni sfârșesc din viață la vârste fragede. Care sunt principalele cauze ale fenomenului
Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită
Eveniment
Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită
Român arestat în Italia după ce a încercat să fure o bicicletă de 14.500 de euro. Cum a reacționat când a fost confruntat de proprietar
Eveniment
Român arestat în Italia după ce a încercat să fure o bicicletă de 14.500 de euro. Cum a reacționat când a fost confruntat de proprietar
Cum arată șantierul pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „E dovada că atunci când spui ‘se lucrează”, chiar se construiește” (VIDEO)
Eveniment
Cum arată șantierul pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „E dovada că atunci când spui ‘se lucrează”, chiar se construiește” (VIDEO)
Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)
Eveniment
Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Eveniment
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
Eveniment
Newsweek: În ce film despre fotbal au jucat Dinică, Rică Răducanu, Jean Constantin și „Pistruiatul”
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Eveniment
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Ultima oră
20:36 - Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
20:24 - Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
20:19 - Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
20:07 - Tot mai mulți est-europeni sfârșesc din viață la vârste fragede. Care sunt principalele cauze ale fenomenului
19:39 - Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită
19:17 - Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat
19:01 - Schimbări majore în legislația RCA. Ce spun transportatorii despre modificări: „Un mecanism de abuz legalizat”
18:58 - Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
18:49 - Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
18:44 - Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”