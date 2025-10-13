Comisia Europeană face un nou pas către uniformizarea tehnologică la nivelul Uniunii europene. Noile norme adoptate luni stabilesc cerințe actualizate privind proiectarea ecologică a surselor externe de alimentare, parte a strategiei de eficiență energetică și sustenabilitate. Măsura vizează direct trecerea la un încărcător comun pentru dispozitivele electronice, menită să simplifice viața consumatorilor și să reducă impactul asupra mediului.

Ce presupun noile reguli europene

Conform unui comunicat transmis de , noile standarde vor aduce un plus de eficiență energetică și interoperabilitate. Una dintre principalele modificări este introducerea porturilor USB de tip C obligatorii pentru toate încărcătoarele USB pentru dispozitive precum telefoanele, laptopurile, routerele fără fir și monitoarele de calculator.

Inițiativa urmărește nu doar uniformizarea, ci și o reducere semnificativă a risipei de energie. Potrivit estimărilor, modificările vor genera economii de circa 3% din consumul total de energie al surselor externe de alimentare (EPS) până în 2035 și vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 9%, respectiv a poluanților cu 13%.

Pe lângă avantajele ecologice, Comisia estimează că cetățenii europeni ar putea economisi aproximativ 100 de milioane de euro anual, prin scăderea consumului și eliminarea nevoii de multiple tipuri de încărcătoare. În plus, un nou logo european dedicat „încărcătorului comun” va permite consumatorilor să identifice mai ușor compatibile, facilitând achiziții informate.

Când vor intra în vigoare modificările

Noile norme vor fi aplicate până la finalul anului 2028, oferind producătorilor o perioadă de trei ani pentru a-și adapta produsele la cerințele actualizate. Aceste reglementări se bazează pe directivele anterioare privind echipamentele radio, care au pus bazele standardizării tehnologiilor de încărcare la nivelul UE.

„Existența unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în același timp deșeurile energetice și emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele externe de alimentare va ajuta europenii să economisească bani și, în același timp, va reduce impactul nostru asupra mediului, dovedind că inovarea poate stimula atât progresul, cât și responsabilitatea. Prin această inițiativă, UE urmărește să modeleze un viitor în care să funcționeze mai bine pentru toți și pentru planetă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.