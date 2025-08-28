B1 Inregistrari!
Incendiile de vegetație au luat amploare în județul Mehedinți. Ce pagube există

Elena Boruz
28 aug. 2025, 08:18
Incendiile de vegetație au luat amploare în județul Mehedinți. Ce pagube există
Foto simbol: Pixabay

Incendiile de vegetație au pus parcă stăpânire peste județul Mehedinți. Sute de hectare de pământ au fost mistuite de flăcări și asta nu este tot.

Trei case au ars din temelii, însă din fericire, în interiorul lor nu se aflau oameni. Incendiul s-a extins rapid, mai ceva să ajungă într-in sat. Oamenii a povestit cum se uitau neputincioși la valurile roșiatice în care li se îneca locul copilăriei lor.

Ce au transmis locuitorii din Mehedinți

Potrivit informațiilor, oamenii sunt de părere că incendiile nu izbucnesc accidental, ci alte persoane dau foc la miriște.

„În pădure e un foc acum acolo, a dat cineva”, declarat un localnic, conform știrile pro tv.

„O fi pus cineva la fân, la paie, mulți la paiele astea pun foc și se extinde”, a spus o femeie.

 „Și acum un an și acum doi ani s-a pus foc prin păduri”, a adăugat un bărbat.

Oamenii s-au speriat, însă au înțeles că nu pot face nimic. Proprietarul unei locuințe a mărturisit cum a rămas fără nimic, cum flăcările au distrus totul în calea lor.

„A ars tot, nu mai e nimic aici, s-a ales praful de tot”, a povestit săteanul, potrivit aceleiași surse.

Ce spun reprezentanții ISU

La fața locului s-au deplasat rapid pompierii, care au primit ajutor din partea militarilor craioveni. Miercuri, în județul Mehedinți, au ars aproape 300 de ha de vegetație uscată.

 „S-a intervenit cu echipajele disponibile pentru îndepărtarea acestui pericol”, a precizat Gabriel Antonie, ISU Mehedinți.

