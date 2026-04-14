B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Teampău
14 apr. 2026, 21:48
Incendiu devastator într-un bloc din Constanța. Nouă persoane au ajuns la spital. Focul a fost stins după ora 21.00 UPDATE
Incendiu devastator în Constanța Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Incendiu devastator la Constanța
  2. Intervenție contra cronometru în cartierul Henri Coandă

UPDATE 2: Incendiul care s-a manifestat generalizat la nivelul întregului imobil din Constanța a fost lichidat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea. Conform sursei citate, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat după ora 21,00.

UPDATE 1: Nouă persoane, între care trei minori, au fost transportate, marţi seară, la spital în urma incendiului care a cuprins blocul de locuințe sociale social din municipiul Constanţa.

„La UPU Constanţa au fost transportate 9 victime (6 adulţi şi 3 minori), dintre care un adult intubat”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ‘Dobrogea’.

Conform sursei citate, la faţa locului intervin peste 90 de pompieri militari cu 10 autospeciale de la ISU Constanţa, două autospeciale de la ISU Ialomiţa, două autoscări şi o autoplatformă, un echipaj de descarcerare, 9 ambulanţe SMURD B2, o ambulanţă SMURD C1, 3 autospeciale de transport victime multiple, 5 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 6 ambulanţe SAJ tip B, un compartiment de consultaţii de urgenţă de la SAJ.

Știrea inițială:

Un incendiu devastator a cuprins un bloc de locuințe sociale din cartierul Henri Coandă din Constanța. Autoritățile au inițiat Planul Roșu de intervenție având în vedere amploarea focului și intensitatea cu care se manifestă.

Incendiu devastator la Constanța

Pompierii militari din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină pe Aleea Umanității, nr. 14, la blocul HC7, în cartierul Henri Coandă, Din Constanța Un incendiu devastator a cuprins un bloc de locuințe, fapt ce a determinat declanșarea Planului Roșu de intervenție. Din informațiile furnizate de autorități, flăcările s-au extins cu o viteză uluitoare, astfel că au fost luate măsuri extreme.

Focul a pornit de la un apartament, dar s-a extins rapid și s-a transformat într-un dezastru. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au anunțat că focul a cuprins întreaga structură a clădirii. La ora 19:30, autoritățile au declanșat procedura de urgență fapt ce a permis mobilizarea tuturor resurselor disponibile.

„Se activează Planul Roșu de Intervenție. Incendiul se manifestă generalizat la întregul bloc”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere, autoscări și echipaje de prim-ajutor. În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Intervenție contra cronometru în cartierul Henri Coandă

Intervenția este în plină desfășurare, la acest incendiu devastator, iar pompierii încearcă să stingă flăcările care au cuprins întreg imobilul. Din cauza structurii clădirilor din acel cartier, misiunea este extrem de dificilă. Există riscul  ca focul să se propage și la clădirile învecinate.

La locația respectivă, pe lângă dispozitivul de stingere a incendiului, au fost solicitate cinci ambulanțe pentru a acorda îngrijiri locatarilor evacuați sau eventualelor victime. Un bărbat în vârstă de 58 de ani s-a intoxicat cu fum și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. De asemenea, o fetiță de 9 ani, intoxicată cu fum și un bătrân de 65 de ani cu insuficiență respiratorie au fost transportați la spital.

Fumul este extrem de înecăcios, spun martorii de la fața locului, iar pompierii au spart geamurile pentru a putea intra în locuințe.

Autoritățile nu au comunicat date oficiale despre numărul persoanelor aflate în clădire în momentul izbucnirii focului. De asemenea, la acest moment nu sunt cunoscute date despre posibile victime surprinse de flăcări.

Se așteaptă stingerea focului pentru a fi investigată cauza producerii acestui dezastru.

Tags:
Citește și...
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Eveniment
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
Eveniment
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
România, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026
Eveniment
România, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026
„Drogul zombie” reaprinde alarma pe litoralul românesc. Ce efecte produce substanța
Eveniment
„Drogul zombie” reaprinde alarma pe litoralul românesc. Ce efecte produce substanța
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Eveniment
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
Eveniment
Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
Furtul artefactelor dacice de la muzeul Drents. Ce pedepse cer autoritățile judiciare olandeze pentru hoții implicați
Eveniment
Furtul artefactelor dacice de la muzeul Drents. Ce pedepse cer autoritățile judiciare olandeze pentru hoții implicați
Radu Jude duce România din nou la Cannes cu un nou film. Ce poveste spune noua producție, „Jurnalul unei cameriste” (FOTO)
Eveniment
Radu Jude duce România din nou la Cannes cu un nou film. Ce poveste spune noua producție, „Jurnalul unei cameriste” (FOTO)
Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
Eveniment
Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
Ultima oră
23:08 - Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
23:05 - NASA plătește enorm pentru drumul istoric spre lună. Ce costuri ascunde misiunea Artemis 2
23:02 - Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
22:23 - Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Pakistanului despre Strâmtoarea Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu: „Putem contribui şi noi la soluţii”
22:20 - Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
22:15 - Industria auto europeană nu rezistă în fața concurenței din China. Renault anunță concedieri masive
21:44 - Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. O nouă rundă de discuții programată în următoarele zile la Islamabad
21:42 - Grecia înăsprește regulile pentru turiști în sezonul estival. Ce amenzi pot goli bugetul de vacanță
21:31 - Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
21:03 - Două drone militare în derivă, neutralizate de echipe bulgare la Marea Neagră. Unde au avut loc intervențiile