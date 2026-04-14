UPDATE 2: Incendiul care s-a manifestat generalizat la nivelul întregului imobil din Constanța a fost lichidat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea. Conform sursei citate, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat după ora 21,00.

UPDATE 1: Nouă persoane, între care trei minori, au fost transportate, marţi seară, la spital în urma incendiului care a cuprins blocul de locuințe sociale social din municipiul Constanţa.

„La UPU Constanţa au fost transportate 9 victime (6 adulţi şi 3 minori), dintre care un adult intubat”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ‘Dobrogea’.

Conform sursei citate, la faţa locului intervin peste 90 de pompieri militari cu 10 autospeciale de la ISU Constanţa, două autospeciale de la ISU Ialomiţa, două autoscări şi o autoplatformă, un echipaj de descarcerare, 9 ambulanţe SMURD B2, o ambulanţă SMURD C1, 3 autospeciale de transport victime multiple, 5 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 6 ambulanţe SAJ tip B, un compartiment de consultaţii de urgenţă de la SAJ.

Un incendiu devastator a cuprins un bloc de locuințe sociale din cartierul Henri Coandă din . Autoritățile au inițiat având în vedere amploarea focului și intensitatea cu care se manifestă.

Pompierii militari din cadrul au fost solicitați să intervină pe Aleea Umanității, nr. 14, la blocul HC7, în cartierul Henri Coandă, Din Constanța Un incendiu devastator a cuprins un bloc de locuințe, fapt ce a determinat declanșarea Planului Roșu de intervenție. Din informațiile furnizate de autorități, flăcările s-au extins cu o viteză uluitoare, astfel că au fost luate măsuri extreme.

a pornit de la un apartament, dar s-a extins rapid și s-a transformat într-un dezastru. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au anunțat că focul a cuprins întreaga structură a clădirii. La ora 19:30, autoritățile au declanșat procedura de urgență fapt ce a permis mobilizarea tuturor resurselor disponibile.

„Se activează Planul Roșu de Intervenție. Incendiul se manifestă generalizat la întregul bloc”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere, autoscări și echipaje de prim-ajutor. În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Intervenția este în plină desfășurare, la acest incendiu devastator, iar pompierii încearcă să stingă flăcările care au cuprins întreg imobilul. Din cauza structurii clădirilor din acel cartier, misiunea este extrem de dificilă. Există riscul ca focul să se propage și la clădirile învecinate.

La locația respectivă, pe lângă dispozitivul de stingere a incendiului, au fost solicitate cinci ambulanțe pentru a acorda îngrijiri locatarilor evacuați sau eventualelor victime. Un bărbat în vârstă de 58 de ani s-a intoxicat cu fum și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. De asemenea, o fetiță de 9 ani, intoxicată cu fum și un bătrân de 65 de ani cu insuficiență respiratorie au fost transportați la spital.

Fumul este extrem de înecăcios, spun martorii de la fața locului, iar pompierii au spart geamurile pentru a putea intra în locuințe.

Autoritățile nu au comunicat date oficiale despre numărul persoanelor aflate în clădire în momentul izbucnirii focului. De asemenea, la acest moment nu sunt cunoscute date despre posibile victime surprinse de flăcări.

Se așteaptă stingerea focului pentru a fi investigată cauza producerii acestui dezastru.