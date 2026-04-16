Tragedie în ! Un incendiu puternic a cuprins o locuință și a dus la moartea unui preot în vârstă de 66 de ani. Flăcările s-au extins rapid, iar intervenția pompierilor nu a mai putut salva victima.

Incendiul a izbucnit în miez de noapte

Potrivit autorităților, incendiul a fost semnalat în noaptea de 16 aprilie, la o casă situată pe strada Siliștei, în cartierul Slobozia. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari, care au găsit locuința deja cuprinsă de flăcări, scrie Click.

Focul se manifesta generalizat la nivelul unei case cu parter și mansardă, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Din primele momente, salvatorii au luat în calcul posibilitatea ca persoane să fie surprinse în interior.

Victima, găsită fără viață în interiorul casei

În locuință se aflau două persoane în momentul izbucnirii incendiului. Din nefericire, pentru bărbatul de 66 de ani nu s-a mai putut face nimic. Acesta a fost găsit carbonizat de echipele de intervenție, după stingerea parțială a flăcărilor.

Cea de-a doua persoană, o femeie în vârstă de 53 de ani, a reușit să se autoevacueze, însă a suferit un atac de panică. Ea a fost preluată de echipajele SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Onești pentru îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a incendiului, în curs de stabilire

Primele cercetări indică drept posibilă cauză a incendiului o lumânare sau o candelă lăsată aprinsă nesupravegheat. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a izbucnit focul.

Tragedia scoate în evidență pericolele majore generate de utilizarea surselor deschise de foc în locuințe, mai ales pe timpul nopții. În astfel de situații, incendiile se pot extinde extrem de rapid, reducând drastic șansele de intervenție și salvare.