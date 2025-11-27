B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)

Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)

Adrian A
27 nov. 2025, 16:26
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
Sursă foto: radio românia reșița

S-a instaurat panica la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți au fost evacuați în urma unui incendiu.

Plan roșu la Spitalul Județean Reșița

Un incendiu minor, fără flacără deschisă, dar cu degajări puternice de fum, a izbucnit în urmă cu puțin timp la Staționarul 1 al Spitalului Județean de Urgență Reșița, în zona unde se amenajează spațiul destinat noului aparat RMN.

Potrivit managerului spitalului, Cosmin Librimir, focul a pornit într-un rost de dilatare unde s-ar fi aflat o substanță inflamabilă.

Din cauza riscului de extindere și a fumului dens care a urcat până la etajele superioare, inclusiv pe coridorul secției de Chirurgie, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Chiar dacă incendiul a fost stins rapid, degajările de fum au impus evacuarea preventivă a pacienților din zonele afectate. Pompierii încearcă acum să stabilească cu exactitate cauza incendiului, una dintre ipotezele luate în calcul fiind şi un posibil scurtcircuit electric.

Pentru gestionarea situației, Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit cu două autospeciale de stingere (ASAS) cu 8 militari și o autospecială de comandă (ASCM) cu 2 militari.

