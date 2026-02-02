B1 Inregistrari!
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 09:39
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov. Sursa foto: Captură video - ISU Brașov

Un incendiu a izbucnit, luni dimineață, la un container cu materiale sanitare din curtea Spitalului Militar din Brașov.

Incendiu la un spital din Brașov

ISU a transmis că nu sunt victime și nu a fost nevoie de evacuarea pacienților din corpurile de clădire ale spitalului.

Totuși, activitatea în mai multe pavilioane ale unității medicale e întreruptă.

Incendiul a provocat degajări mari de fum, care se văd de la kilometri distanță.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Incendiul a fost localizat, au mai transmis pompierii.

