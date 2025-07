Incendiu la un mare festival. Scena principală a fost distrusă de flăcări

la unul dintre cele mai mari de muzică electronică din lume, Tomorrowland, organizat în Belgia. Flăcările au cuprins scena principală, provocând distrugeri importante, dar și un nor dens de fum negru.

Focul a izbucnit, din fericire, cu două zile înainte de deschiderea evenimentului, motiv pentru care nici nu au fost victime. Făcările au cuprins scena principală, provocând un nor dens de fum. Clipurile postate pe rețelele de socializare arată cum focul s-a extins rapid, iar scena a fost învăluită într-un nor de fum dens și negru. Flăcările înalte au devastat totul, transformând decorul festivalului într-un peisaj de groază.

Potrivit publicației locale GVA, mai multe echipaje ale s-au deplasat la fața locului, iar autoritățile-au cerut locuitorilor din zonă să țină ferestrele și ușile închise, pentru a evita intoxicările cu fum toxic. Aproximativ 1.000 de angajați se aflau la fața locului în momentul izbucnirii incendiului. Pompierii au intervenit prompt pentru a limita pagubele și pentru a preveni extinderea focului.

Festivalul a fost organizat în localitatea Boom, din provincia Antwerp, și era programat să se desfășoare în două weekenduri: 18–20 iulie și 25–27 iulie 2025. La festival erau așteptați în jur de 400.000 de participanți din peste 200 de țări.

Incidentul ar putea da peste cap planurile inițiale, iar festivalul ar putea fi amânat. Până în prezent, organizatorii festivalului Tomorrowland nu au emis un comunicat oficial referitor la cauzele incendiului și nici cu privire la impactul asupra desfășurării festivalului.

