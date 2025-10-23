B1 Inregistrari!
Foc și fum dens în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Ce măsuri au fost luate pentru protecția populației (VIDEO)

Foc și fum dens în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Ce măsuri au fost luate pentru protecția populației (VIDEO)

Iulia Petcu
23 oct. 2025, 20:11
sursa foto: Actualitatea Prahoveană actualitateaprahoveana.ro
sursa foto: Actualitatea Prahoveană actualitateaprahoveana.ro
Cuprins
  1. Ce se știe despre izbucnirea incendiului
  2. Cum au reacționat pompierii în lupta cu flăcările
  3. Ce se află în zona afectată

Un incendiu de proporții a izbucnit joi, 23 octombrie, în localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Flăcările au cuprins o suprafață extinsă la un operator economic unde erau depozitate deșeuri. Din cauza fumului dens, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT locuitorilor din zonă.

Ce se știe despre izbucnirea incendiului

Flăcările au izbucnit le o platformă unde erau depozitate cantități mari de deșeuri. Incendiul s-a extins rapid, acoperind o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, potrivit actualitateaprahoveană.ro.

Fumul gros și mirosul înțepător au fost observate de la o distanță considerabilă, provocând îngrijorare în rândul locuitorilor. Din primele date, sursa incendiului nu a fost încă stabilită, iar cauza exactă urmează să fie determinată după stingerea completă a focului.

Cum au reacționat pompierii în lupta cu flăcările

La locul incidentului au intervenit două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești. Pe măsură ce focul s-a extins, autoritățile au suplimentat efectivele, trimițând cinci autospeciale cu apă și spumă pentru a limita propagarea incendiului, relatează Libertatea.ro.

Reprezentanții ISU Prahova au transmis că intervenția este dinamică, pompierii acționând continuu pentru a împiedica extinderea flăcărilor către alte zone ale operatorului economic. De asemenea, a fost instituit un perimetru de siguranță pentru a proteja personalul și echipamentele din apropiere.

Ce se află în zona afectată

Indicentul are loc la doar două zile după o explozie produsă la rafinăria Lukoil din Ploiești, la o instalație aflată în revizie. Această succesiune de evenimente a stârnit îngrijorări privind riscurile industriale din județul Prahova, o zonă cu numeroși operatori economici din domeniul energiei și prelucrării petroliere.

Degajările masive de fum au determinat autoritățile să emită un mesaj de avertizare RO-ALERT pentru locuitorii din Ariceștii Rahtivani și localitățile vecine. Fumul toxic s-a propagat rapid, purtat de vânt, ceea ce a impus măsuri suplimentare de precauție.

În timp ce autoritățile încearcă să țină situația sub control, populația din proximitate este rugată să manifeste prudență, să evite deplasările în zona afectată, să închidă ferestrele și să nu folosească sistemele de ventilație până la stingerea completă a focului.

