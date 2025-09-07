Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc

Un de proporții a izbucnit într-o localitate din apropiere de Galați, la o de colectare a uleiului alimentar uzat.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce spune proprietarul fabricii

În interiorul fabricii din comuna Șendreni se aflau baterii fotovoltaice, din cauza cărora a existat risc de explozie major. Mai mult, uleiul s-a scurs în rețeaua pluvială, iar la fața locului a ajuns și Garda de Mediu.

Ajutoarele au fost chemate, iar pompierii care au ajuns la fața locului au realizat că situația era mult mai complicată. Fumul se putea vedea de la 20 de kilometri depărtare, din Galați.

Pompierii voluntari, care au ajuns primii, au scos cinci butelii și au identificat câteva baterii depozitate.

„Eram plecat din localitate. Am fost sunat și ulterior am ajuns la hală. De aici, așteptăm pompierii să stabilească cauzele și de la ce-a plecat”, a declarat Emanoil Sandu, proprietarul fabricii, conform .

El a privit cum întreaga fabrică e cuprinsă de flăcări. Proprietarul a menționat că nu are asigurare.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale. Ei urmează să stabilească cauza declanșării incendiului.