Acasa » Eveniment » Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință

Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință

Adrian Teampău
14 apr. 2026, 23:59
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Intervenție pompieri la incendiul din Constanța Sursa foto Facebook/ Constanța Mea
Cuprins
  1. Primăria Constanța caută soluții de cazare
  2. Nouă persoane au ajuns la spital
  3. Planul roșu la blocul deținut de Primăria Constanța

Primăria Constanța a anunțat că au fost evacuate un număr de 157 de persoane din blocul care a luat foc în cartierul Henri Coandă. Autoritățile caută soluții pentru cazarea acestora. 

Primăria Constanța caută soluții de cazare

Primăria Constanţa a transmis, marţi seara, că este alături de locatarii blocului din cartierul Henri Coandă afectaţi de incendiul devastator. Autoritățile au transmis că au la dispoziție 60 de unităţi locative, dintre care 41 au fost deja pregătite pentru relocarea imediată a persoanelor care au nevoie de un acoperiş deasupra capului.

„Au fost evacuate 157 de persoane, inclusiv copii, care au fost puse în siguranţă imediat. Toate persoanele afectate vor avea un acoperiş deasupra capului. În acest moment, sunt disponibile 60 de unităţi locative, dintre care 41 au fost deja pregătite pentru relocarea imediată a oamenilor chiar în cadrul aceluiaşi cartier (…) Din fericire, până la acest moment, nu au fost înregistrate pierderi de vieţi omeneşti”, se menţionează într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, echipele Municipalității și ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială (DGAS) evaluează situația fiecărei familii evacuate. De asemenea, autoritățile locale sunt în contact permanent cu toate instituţiile implicate în gestionarea situaţiei.

Echipajele Poliţiei Locale au securizat perimetrul și facilitează accesul pompierilor în zonă, asigurând, totodată, și menţinerea siguranţei în cartier.

Nouă persoane au ajuns la spital

În blocul social adminsistrat de Primăria Constanța a izbucnit un incendiu devastator care a afectat întreaga structură. Din primele cercetări se pare că focul a pornit de la o candelă nesupravegheată. În urma acestui dezastru, nouă persoane, între care patru copiii, au ajuns la spital, având nevoie de îngrijiri.

Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, un pacient, bărbat în vârstă de 64 de ani, prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corporală. Acesta este intubat, iar starea sa este critică. Un bărbat în vârstă de 58 de ani are arsuri pe aproximativ 6% din suprafaţa corpului. Șase pacienţi, între care şi o femeie cu arsuri pe antebraţe, au fost intoxicaţi cu fum şi au primit terapie cu oxigen. Trei dintre ei au refuzat internarea.

Conform sursei citate, patru minori, cu vârste între 10 şi 17 ani, intoxicaţi cu fum, au fost internaţi la secţia de Pediatrie a spitalului judeţean. Aceștia sunt monitorizați și primesc tratament de specialitate.

Planul roșu la blocul deținut de Primăria Constanța

Din cauza amplorii flăcărilor, care s-au manifestat generalizat la nivelul blocului HC 7 de pe Aleea Umanităţii din campusul Henri Coandă l, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Pompierii au intervenit cu peste 90 de cadre şi 10 autospeciale de la ISU Constanţa. Alte două autospeciale provin de la ISU Ialomiţa.

În zonă au fost trimise două autoscări şi o autoplatformă, un echipaj de descarcerare, 9 ambulanţe SMURD B2, o ambulanţă SMURD C1, 3 autospeciale de transport victime multiple, 5 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 6 ambulanţe SAJ tip B, un compartiment de consultaţii de urgenţă de la SAJ.

