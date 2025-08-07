B1 Inregistrari!
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 21:33
Sursa foto: Captura video Stiri pe Surse

Terenul dificil și lipsa accesului rutier din zona Chilia Veche – Ostrov Tătaru au făcut ca intervenția pompierilor să depindă de sprijinul aerian. Trei elicoptere Black Hawk au fost aduse pentru a stinge incendiul din județul Tulcea.

Cuprins:

  • Ce s-a întâmplat și de ce au fost aduse elicoptere
  • De când este pornit incendiul și cât ar mai dura
  • Cum este văzută Delta Dunării în fața incendiilor

Ce s-a întâmplat și de ce au fost aduse elicoptere

Un incendiu puternic afectează pădurile din zona Chilia Veche, Tulcea, iar intervenția directă a pompierilor este aproape imposibilă din cauza terenului dificil și inaccesibil. Din această cauză au fost aduse trei elicoptere Black Hawk în zonă, potrivit unui comunicat oficial transmis de către IGSU, citat de către Agerpres.

Aceste aeronave sunt echipate cu un sistem intitulat „Bambi Bucket”, care permite lansarea rapidă a apei în zonele afectate de flăcări. Până în acest moment, au fost efectuate 25 de lansări aeriene, totalizând 60 de tone de apă. De asemenea unul dintre elicoptere a fost folosit pentru a transporta 10 pompieri în apropierea flăcărilor.

De când este pornit incendiul și cât ar mai dura

Incendiul care afectează o zonă destul de mare din nordul Deltei, are loc din data de 4 august, iar intervenția nu a încetat de atunci. În ciuda eforturilor pompierilor, mai multe incendii au fost identificate și astăzi, extinzând și mai mult aria flăcărilor.

Misiunea este una de tip dinamică, ce presupune adaptări rapide ale planului de intervenție în funcție de condițiile meteo.

”Zona Ostrov Tătaru – Chilia Veche rămâne o provocare operațională majoră, unde sprijinul aerian devine esențial pentru a limita propagarea incendiului”, se arată în comunicarea oficială citată de sursa menționată, care preia informațiile de la ISGU.

Cum este văzută Delta Dunării în fața incendiilor

Delta este un spațiu unic, dar rămâne vulnerabilă în fața incendiilor care pot amenința zonele forestiere. Fără drumuri de acces, echipele de intervenție sunt nevoite să apeleze la ajutor aerian și la metode improvizate pentru a se lupta cu flăcările.

