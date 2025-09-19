A apărut raportul final în cazul incidentului aviatic grav, care s-a produs pe 17 aprilie 2024 pe Aeroportul Internațional „ ” din Otopeni și care a pus în pericol viețile a 268 de persoane.

Un Airbus A330-343E al companiei , cu 258 de pasageri și 10 membri ai echipajului la bord, a executat în mod eronat procedura de decolare. Greșeala piloților a dus la avarii asupra infrastructurii aeroportului și a aeronavei, iar pasagerii au fost evacuați ulterior la Istanbul, după o aterizare de urgență, potrivit .

Ce scrie în raportul final al AIAS

După zbor, aeronava a aterizat la Aeroportul din Istanbul în condiții dificile, cu anvelopele trenului de aterizare din față sparte. Avionul a fost oprit direct pe pistă, iar pasagerii au fost evacuați cu ajutorul scărilor de debarcare. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Raportul final al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), publicat la 25 august 2025, detaliază cauzele și desfășurarea incidentului.

După ce aeronava a decolat de la Otopeni, echipele de la sol au constatat distrugerea a 10 balize luminoase marginale și a unui panou de semnalizare, care indica o ieșire spre calea de rulare. Totodată, o porțiune din banda de siguranță a pistei a fost exfoliată exact în zona unde s-au produs avariile.

În timpul apropierii de Istanbul, echipajul a declarat o urgență, suspectând spargerea roților trenului anterior. Suspiciunea s-a confirmat la aterizare, când avionul s-a oprit pe pistă cu anvelopele compromise. Ulterior, au fost identificate și avarii la roțile trenului principal, dar și deteriorări la motoare cauzate de corpuri străine lovite în timpul decolării.

Care ar fi cauza principală a incidentului aviatic

Investigația AIAS arată că avionul a rulat și a decolat de pe linia balizajului luminos marginal, nu de pe axul pistei, din cauza alinierii incorecte. Distragerea atenției piloților a fost factorul decisiv.

Conform raportului, la ora 19:31, echipajul a primit aprobarea pentru aliniere și decolare pe pista 26L, împreună cu instrucțiunea de a menține direcția după decolare. Această cerință a impus reconfigurarea Flight Management System (FMS), operațiune care a durat circa două minute. În acest timp, ambii piloți și-au concentrat atenția asupra instrumentelor din cabină, iar corecția axării pe pistă nu a mai fost verificată vizual.

La 19:34, aeronava a intrat pe pistă, dar nu s-a poziționat pe ax, ci pe linia de margine din dreapta. Întreg rulajul și decolarea s-au desfășurat în această poziție greșită, fără nicio manevră de corectare din partea echipajului.

Controlorii de trafic de la Otopeni au observat pagubele abia după ce avionul a decolat și au informat echipajul după circa patru minute de la desprinderea de la sol.

Ce au pățit piloții în timpul zborului

Raportul mai arată că decolarea s-a efectuat dintr-un punct de intersecție al pistei, nu de la capătul acesteia. În aceste condiții, o parte dintre luminile și marcajele care ar fi putut ghida echipajul au rămas în spatele aeronavei. În plus, zborul s-a desfășurat noaptea, ceea ce a făcut și mai dificilă orientarea.

Distragerea atenției pentru configurarea FMS, suprapusă peste lipsa reperelor vizuale, a dus la o pierdere temporară a orientării spațiale și, implicit, la eroarea de aliniere.

Care sunt recomandările Turkish Airlines și Airbus

Compania Turkish Airlines a realizat o analiză detaliată și a propus măsuri suplimentare de siguranță. Una dintre ele prevede ca, atunci când un pilot trebuie să se concentreze asupra operațiunilor din cabină, să anunțe în mod explicit colegul și să oprească aeronava dacă este nevoie. Manualul companiei ar putea fi modificat astfel încât „cel puțin un pilot să privească afară” în timpul rulajului.

Producătorul Airbus a susținut recomandările și a reamintit că în manualele sale sunt deja proceduri clare de partajare a sarcinilor, pentru a preveni situații în care ambii piloți își îndreaptă atenția simultan spre interiorul cabinei.

„Oprirea aeronavei rămâne o opțiune validă atunci când analiza situației o impune”, au subliniat reprezentanții companiei.

Când a revenit în circulație aeronava implicată în incidentul aviatic

Aeronava implicată în incident a fost reparată și a revenit în serviciu câteva luni mai târziu, pe 24 august 2024. Cu toate că nu au existat victime, raportul AIAS și reacțiile ulterioare subliniază importanța respectării stricte a procedurilor și a comunicării clare între membrii echipajului pentru a evita tragedii.