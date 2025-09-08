B1 Inregistrari!
Incident extrem de violent, în județul Brașov! Un bărbat a fost măcelărit cu drujba la nivelul brațelor. În ce stare se află

Elena Boruz
08 sept. 2025, 15:58
Sursă foto: Freepik

Incident extrem de violent, în orașul Zărnești, județul Brașov. Un bărbat, în vârstă de 36 de ani, a ajuns în stare foarte gravă la spital, după ce a fost lovit cu bâta și atacat cu o drujbă.

În incident au fost implicate alte două persoane, o minoră de 15 ani, cea de la care ar fi pornit conflictul, dar și un bărbat, cunoscut pentru comportamentul său violent.

  • De la ce ar fi pornit conflictul
  • În ce stare l-au găsit medicii

De la ce ar fi pornit conflictul

Conform informațiilor, întregul conflict ar fi degenerat de la o ceartă între rude. Adolescenta de 15 ani l-ar fi lovit pe bărbat, în repetate rânduri, cu o bâtă, însă asta nu a fost tot.

Un alt bărbat s-a alăturat conflictului și l-a atacat cu o drujbă. Pentru a se apăra, pentru ca gâtul să nu îi fie tăiat, victima și-a înfășurat capul în propriile brațe. Atunci, agresorul nu s-a oprit și la tăiat pe mâini, iar bărbatul a pierdut foarte mult sânge, informează observator news.

În ce stare l-au găsit medicii

Potrivit martorilor oculari, bărbatul se afla în stare de inconștiență, atunci când la fața locului a ajuns echipajul medical. În acest moment, victima se află internată în spital, însă starea de sănătate este una foarte gravă.

Investigația continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui magistrat al Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

