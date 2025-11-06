Incident grav în București. În jurul orei 11:20, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică a tramvaielor la intersecția dintre Calea Dudești și Șoseaua Mihai Bravu, în Sector 3 al Capitalei. Din nefericire, cablul s-a rupt și a căzut peste o femeie care se afla pe trotuar.

Incident grav în București. Care este starea victimei

Femeii i-au fost acordate la fața locului de către un echipaj SMURD, însă, starea femeii nu a fost detaliată oficial. La fața locului se află și o echipă de criminalistică, pentru a investiga circumstanțele exacte ale incidentului, informează .

Ce impact a avut incidentul asupra traficului STB?

Din cauza acestui incident grav, liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27 și 49 sunt blocate, momentan, pe Calea Dudești, înainte de intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu.

„Liniile 23, 27 și 49 sunt deviate în continuare. Pentru preluarea calatorilor s-au înființat două linii naveta de autobuz”, a transmis STB.

Pentru a ajuta pasagerii afectați, STB a activat două linii navetă de autobuze:

Linia 601, între terminalul Romprim și intersecția Obor

Linia 623, între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga

Ce măsuri au fost luate de autorități

Pe lângă acordarea primului ajutor victimei, la fața locului sunt prezenți reprezentanți de Serviciul Criminalistic, care investighează modul în care cablul s-a rupt și a căzut peste persoana respectivă. STB colaborează cu autoritățile pentru deblocarea liniilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Traficul din zonă este îngreunat în aceste momente. Șoferii care tranzitează această zonă trebuie să fie precauți.

Această informație este confirmată și de aplicația de navigare Google Maps si Waze.