Un incident grav a fost semnalat recent într-un penitenciar din România. Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu ar fi manipulat date sensibile din sistemul informatic. Faptele sale ridică întrebări serioase despre securitatea digitală și controlul accesului în unitățile penitenciare.

Ce s-a întâmplat în sistemul informatic al penitenciarului

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare susține că un deținut, încarcerat pentru fraude informatice, a modificat date importante din sistem. Concret, bărbatul a vrut să modifice pedepsele deținuților, drepturile acestora și vizitele intime. Incidentul a fost descoperit întâmplător de o polițistă.

Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ trei săptămâni, când deținutul a fost transferat la Spitalul Penitenciar Dej. Acolo, ar fi observat user-ul și parola unui polițist cu drepturi de administrator, ceea ce i-a permis accesul ulterior la sistem.

Cum a operat modificările

După întoarcerea la , deținutul a folosit un infochioșc dotat cu tastatură fixă pentru a accesa sistemul și a face modificări.

„A intrat și a creat diferite beneficii altor deținuți 15 la număr, de care știu eu. Acesta a început să intervină folosind infochioșcul și tastatura la îndemână în a-și crea roluri pe care să le folosească în a intra în aplicația de deținuți. Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație. Sunt deținuți care au făcut cumpărături de și de 10.000 lei într-o lună, se ștergea această operațiune prin care acesta făcuse cumpărături. Banii reintrau în sistem pentru că odată ce aplicația nu mai vedea activitatea de cumpărături, reintroducea bani în sistem și lucrul ăsta s-a întâmplat de patru ori într-o lună”, a declarat Florin Șchiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar Târgu Jiu.

Toate neregulile au fost sesizate de o polițistă de la compartimentul economic. Aceasta a observat că sumele de bani disponibile în conturile deținuților rămâneau constante, în ciuda cumpărăturilor efectuate. Colegii de celulă ai deținutului au confirmat că modificările au fost făcute în numele lor, relatează Ziare.com.

Ce a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor

(ANP) a confirmat incidentul și a subliniat că a fost vorba despre o situație izolată. Potrivit comunicatului oficial, „în urma semnalării unui posibil incident informatic în cadrul Penitenciarului Tg Jiu, au fost dispuse și efectuate multiple verificări, din perspectivă tehnică, pentru izolarea și remedierea situației semnalate, prin grija direcției de specialitate, ținând cont de faptul că baza de date internă a sistemului penitenciar românesc este una la nivel național.”

ANP precizează că „au fost întreprinse verificări ample și de către Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea identificării împrejurărilor care au condus la producerea acestui incident și a persoanelor care se fac responsabile de acesta.” Totodată, instituția a anunțat că a fost dispusă sesizarea tuturor autorităților competente. Printre acestea se numără IPJ Gorj, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică.

În plus, „a fost notificată, pentru sprijin în colectarea și analiza datelor, firma dezvoltatoare a aplicației informatice în cauză”.

Cum decurge ancheta

Deținutul a fost audiat și a explicat modul în care a realizat modificările. Pe numele său a fost depusă o plângere la parchet pentru acces ilegal la un sistem . Verificările continuă cu implicarea specialiștilor DNSC, IPJ Gorj și a Corpului de Control al Administrației Penitenciarelor.

ANP a adăugat că „va informa publicul cu privire la concluziile anchetei și asigură opinia publică că ANP a luat măsuri prompte și eficace, iar persoanele responsabile vor fi trase la răspundere, în condițiile legii.”