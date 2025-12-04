B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Incident pe calea ferată! Doi minori au pus osii pe linia trenului București-Timișoara

Selen Osmanoglu
04 dec. 2025, 12:58
Incident pe calea ferată! Doi minori au pus osii pe linia trenului București-Timișoara
Foto: pixabay.
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Autorii, doi minori
  3. Cercetările continuă

Un incident feroviar a avut loc în zona stației Crușovăț, după ce două persoane au amplasat osii metalice pe șine. Trenul IR 1691, care circula din București spre Timișoara cu aproximativ 30 de pasageri, a lovit obstacolul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar polițiștii au identificat rapid autorii: doi minori.

Ce s-a întâmplat

Trenul InterRegio 1691 se afla în deplasare pe ruta București-Timișoara atunci când mecanicul a observat două osii metalice plasate pe calea ferată, scrie Adevărul.

Impactul nu a putut fi evitat, iar garnitura a lovit obstacolul. Pasagerii nu au fost răniți, însă incidentul putea avea consecințe grave, având în vedere riscul de deraiere.

Trenul a fost oprit în stația Crușovăț pentru aproximativ o oră, timp în care echipajele de poliție și specialiștii feroviari au efectuat cercetarea la fața locului. După verificări, IR 1691 și-a reluat traseul.

Autorii, doi minori

În urma investigațiilor, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin, din cadrul SRPT Timișoara, au identificat doi minori bănuiți că ar fi amplasat osiile metalice pe linia ferată. Aceștia au fost găsiți și conduși la sediul poliției, în prezența reprezentanților legali.

„În urma activităților investigative desfășurate (…), au fost identificați doi minori bănuiți de amplasarea celor două osii metalice pe linia de cale ferată în zona stației CF Crușovăț. Cei doi minori au fost depistați și conduși la sediul poliției împreună cu reprezentanții legali”, au transmis autoritățile.

Ținând cont de gravitatea faptelor și de riscul uriaș pentru siguranța circulației feroviare, polițiștii au dispus reținerea celor doi, conform procedurilor legale.

Cercetările continuă

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș. De asemenea, pe 2 decembrie a fost deschisă și o sesizare din oficiu pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, din culpă, a îndatoririlor de serviciu.

Polițiștii precizează că orice intervenție neautorizată asupra infrastructurii feroviare reprezintă o faptă deosebit de gravă, care poate pune în pericol viața călătorilor și a personalului feroviar.

Tags:
