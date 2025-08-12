Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat

Un incident rutier neplăcut a avut loc într-o comună din județul Galați. Un șofer a pierdut controlul volanului, într-o curbă ușoară, și a intrat pe contrasens.

Autoturismul pe care îl conducea a lovit o altă mașină, care s-a răsucit în urma impactului. Ceea ce a urmat a fost de-a dreptul revoltător.

Ce a făcut șoferul

Ceea ce a urmat după a scandalizat pe toată lumea. Șoferul cu pricina a fugit de la fața locului și și-a văzut de drum ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Polițiștii sunt pe urmele lui, iar bărbatul riscă să se aleagă cu dosar penal și să rămână fără permis de conducere.

Incidentul a fost surprins de un participant la trafic

a fost surprinsă într-in videoclip de un alt participant la trafic. Acesta a filmat scena pe care, ulterior, au vizionat-o și oamenii legii. Potrivit , modul în care șoferul a pierdut controlul volanului este greu de înțeles. Acesta conducea un autoturism înmatriculat în Iași, iar acum autoritățile îl caută pentru a răspunde conform legii.