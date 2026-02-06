Acuzații grave într-o unitate de învățământ din Predeal, județul Brașov. Un fost elev reclamă abuzuri, comportamente nepotrivite și o reacție întârziată a conducerii școlii.

Ce acuzații face elevul care a părăsit liceul

Sesizarea a fost transmisă anonim de un elev de 17 ani, în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Tânărul afirmă că a fost elev al liceului din Predeal, însă între timp s-a transferat la o altă unitate.

Potrivit relatării sale, problemele invocate vizează atât conduita unor cadre didactice, cât și posibile abuzuri între elevi, care nu ar fi fost tratate cu seriozitate. Cea mai gravă acuzație se referă la un incident violent produs chiar în incinta școlii.

Elevul susține că ar fi fost împușcat în cap cu un pistol airsoft, într-un context care ridică semne de întrebare privind siguranța în școală. Conform mesajului transmis, conducerea unității nu ar fi luat nicio măsură imediată după producerea incidentului.

Lipsa de reacție este pusă de reclamant pe seama faptului că agresorul ar fi fost fiul unui cadru didactic din aceeași școală. Această situație ar fi contribuit, în opinia elevului, la mușamalizarea cazului.

Cum răspunde Inspectoratul Școlar Brașov

confirmă că incidentul a existat și a fost analizat la nivelul școlii. Reprezentanții instituției precizează că faptele s-au petrecut în noiembrie 2024, la Liceul Teoretic Mihail Săulescu din Predeal.

”În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că evenimentul invocat de elev s-a petrecut în luna noiembrie anului 2024, la Liceul Teoretic Mihail Săulescu din Predeal. Totodată, verificările au relevat faptul că incidentul respectiv a intrat la momentul producerii în atenția conducerii unității de învățământ, fiind analizat în cadrul comisiei de disciplină de la nivelul școlii”, a transmis purtătorul de cuvânt al IȘJ Brașov, Valentin Bucur.

Potrivit Inspectoratului, cazul a fost consemnat într-un proces-verbal, iar comisia de disciplină a propus scăderea notei la purtare pentru elevii implicați. De asemenea, Poliția orașului Predeal a fost sesizată și a intervenit în urma sesizărilor.

Reprezentanții IȘJ subliniază însă importanța raportării rapide a unor astfel de situații. „Considerăm esențial ca astfel de situații să fie semnalate cât mai aproape de momentul producerii lor. Sesizările formulate cu întârziere, așa cum este cazul de față, își pot diminua impactul și eficiența investigațiilor, a intervențiilor, limitând posibilitatea adoptării unor măsuri corective, rapide și adecvate”, a precizat Valentin Bucur.