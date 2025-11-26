B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident violent într-un zbor Ryanair. O luptătoare MMA a fost arestată după ce a atacat doi polițiști

Incident violent într-un zbor Ryanair. O luptătoare MMA a fost arestată după ce a atacat doi polițiști

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 21:48
Incident violent într-un zbor Ryanair. O luptătoare MMA a fost arestată după ce a atacat doi polițiști
sursa foto: X
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la bordul aeronavei
  2. Cum au intervenit polițiștii spanioli
  3. Ce reacții au venit din partea sindicatului polițiștilor
  4. Cine este Sinead Kavanagh

Tensiuni puternice au izbucnit la bordul unui avion Ryanair care urma să plece de la Gran Canaria spre Dublin, incident în urma căruia luptătoarea irlandeză de MMA Sinead Kavanagh a fost reținută de poliția spaniolă. Cazul a atras atenția presei internaționale, atât prin violența momentelor filmate, cât și prin statutul sportivei, cunoscută în lumea artelor marțiale. Autoritățile spaniole au confirmat că două persoane au fost îndepărtate din aeronavă la solicitarea pilotului.

Ce s-a întâmplat la bordul aeronavei

Potrivit relatărilor media, confruntarea ar fi început în jurul orei 19:30, când echipajul nu a mai reușit să calmeze comportamentul luptătoarei. În imaginile difuzate de Atlantico Hoy se poate observa cum o femeie țipă în limba engleză în timp ce doi polițiști încearcă să o imobilizeze pe culoarul avionului, unul dintre agenți fiind femeie. Un alt ziar, Canarias 7, a notat că pilotul a solicitat intervenția forțelor de ordine după ce echipajul ar fi constatat „comportamentul violent” al sportivei, relatează The Sun.

Kavanagh, în vârstă de 39 de ani și cunoscută pentru prietenia cu Conor McGregor, ar fi fost reținută luni seară și ar fi petrecut noaptea în arest. Dimineața următoare a fost dusă în fața instanței, unde audierea s-a desfășurat cu ușile închise, iar ulterior a fost eliberată pe cauțiune.

Cum au intervenit polițiștii spanioli

Presa spaniolă relatează că mai multe echipaje din cadrul Gărzii Civile au intervenit pentru a o evacua pe sportivă, iar ulterior aceasta ar fi fost transportată într-o mașină de patrulare. Un purtător de cuvânt al instituției a confirmat că poliția a fost chemată pentru a îndepărta doi pasageri „recacitranți” din avion. Oficialul a menționat că „reținerea a fost motivată de „nesupunere față de un ofițer”, insistând că, deși a existat o confruntare fizică, nu poate fi vorba de „agresiune” în sens strict.

Acesta a precizat și că al doilea pasager era femeie, contrazicând zvonurile inițiale privind implicarea unui bărbat. Cazul pasagerei va fi raportat Agenției Spaniole de Siguranță și Securitate a Aviației, care va decide eventuale sancțiuni.

Ce reacții au venit din partea sindicatului polițiștilor

Asociația Unificată a Gărzilor Civile (AUGC) a publicat pe X un videoclip în care o identifică pe Kavanagh drept femeia arestată. Sindicatul a atras atenția asupra lipsei echipamentelor adecvate pentru intervenții în aeroporturi, afirmând: „Suntem singura apărare a cetățenilor și ne confruntăm cu profesioniști care luptă cu mâinile goale”. O filială din Barcelona a reiterat aceste probleme, subliniind că ofițerii „își riscă zilnic viața și se simt abandonați”, relatează Libertatea.ro.

Imaginile arată un agent și o agentă încercând să o imobilizeze pe sportivă, în timp ce pasagerii privesc șocați. În filmare apare și o altă femeie, probabil al doilea pasager îndepărtat din avion, care pare să intervină la un moment dat.

Cine este Sinead Kavanagh

Kavanagh are peste 26.000 de urmăritori pe Instagram și se descrie ca o persoană pentru care „lupta este în sânge”. Fostă campioană națională de cinci ori la box, ea a concurat alături de Katie Taylor la Mondialele din 2021, înainte de a trece la MMA. În 2021 și 2022, a fost pentru o perioadă clasată în top 10 mondial la categoria pană feminină, potrivit Fight Matrix. Sportiva nu a făcut încă declarații publice despre incident.

Tags:
Citește și...
Barometru cultural: 50% dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an
Eveniment
Barometru cultural: 50% dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an
Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
Eveniment
Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
Eveniment
Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
Deliciile porcului se scumpesc înainte de sărbători. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și urechile de porc
Eveniment
Deliciile porcului se scumpesc înainte de sărbători. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și urechile de porc
Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
Eveniment
Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
Eveniment
Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație
Eveniment
Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Eveniment
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Catalin Drula
Ultima oră
23:32 - Barometru cultural: 50% dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an
23:26 - Crimă șocantă la o fermă din județul Constanța. Cum a fost prins suspectul în doar câteva minute
22:58 - Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
22:55 - Împodobirea bradului de Crăciun are semnificații speciale. Află cele mai potrivite zile din decembrie și energiile pe care le aduc
22:53 - Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
22:18 - Atac armat aproape de Casa Albă. Membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați (VIDEO)
22:11 - Deliciile porcului se scumpesc înainte de sărbători. Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și urechile de porc
21:46 - Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
21:17 - Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
21:07 - Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)