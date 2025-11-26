Tensiuni puternice au izbucnit la bordul unui avion Ryanair care urma să plece de la Gran Canaria spre Dublin, incident în urma căruia luptătoarea irlandeză de MMA Sinead Kavanagh a fost reținută de poliția spaniolă. Cazul a atras atenția presei internaționale, atât prin violența momentelor filmate, cât și prin statutul sportivei, cunoscută în lumea artelor marțiale. Autoritățile spaniole au confirmat că două persoane au fost îndepărtate din aeronavă la solicitarea pilotului.

Ce s-a întâmplat la bordul aeronavei

Potrivit relatărilor media, confruntarea ar fi început în jurul orei 19:30, când echipajul nu a mai reușit să calmeze comportamentul luptătoarei. În imaginile difuzate de Atlantico Hoy se poate observa cum o femeie țipă în limba engleză în timp ce doi polițiști încearcă să o imobilizeze pe culoarul avionului, unul dintre agenți fiind femeie. Un alt ziar, Canarias 7, a notat că pilotul a solicitat intervenția forțelor de ordine după ce echipajul ar fi constatat „comportamentul violent” al sportivei, relatează .

Kavanagh, în vârstă de 39 de ani și cunoscută pentru prietenia cu Conor McGregor, ar fi fost reținută luni seară și ar fi petrecut noaptea în arest. Dimineața următoare a fost dusă în fața instanței, unde audierea s-a desfășurat cu ușile închise, iar ulterior a fost eliberată pe cauțiune.

Cum au intervenit polițiștii spanioli

Presa spaniolă relatează că mai multe echipaje din cadrul Gărzii Civile au intervenit pentru a o evacua pe sportivă, iar ulterior aceasta ar fi fost transportată într-o mașină de patrulare. Un purtător de cuvânt al instituției a confirmat că poliția a fost chemată pentru a îndepărta doi pasageri „recacitranți” din avion. Oficialul a menționat că „reținerea a fost motivată de „nesupunere față de un ofițer”, insistând că, deși a existat o confruntare fizică, nu poate fi vorba de „agresiune” în sens strict.

Acesta a precizat și că al doilea pasager era femeie, contrazicând zvonurile inițiale privind implicarea unui bărbat. Cazul pasagerei va fi raportat Agenției Spaniole de Siguranță și Securitate a Aviației, care va decide eventuale sancțiuni.

Ce reacții au venit din partea sindicatului polițiștilor

Asociația Unificată a Gărzilor Civile (AUGC) a publicat pe X un videoclip în care o identifică pe Kavanagh drept femeia arestată. Sindicatul a atras atenția asupra lipsei echipamentelor adecvate pentru intervenții în aeroporturi, afirmând: „Suntem singura apărare a cetățenilor și ne confruntăm cu profesioniști care luptă cu mâinile goale”. O filială din Barcelona a reiterat aceste probleme, subliniind că ofițerii „își riscă zilnic viața și se simt abandonați”, relatează Libertatea.ro.

🇪🇸 Espagne : La combattante irlandaise de MMA Sinead Kavanagh a été arrêtée après avoir agressé 2 policiers espagnols, dans un avion Ryanair partant des iles Canaries pour Dublin, le 24/11. — Franceat (@Franceatpresso2)

Imaginile arată un agent și o agentă încercând să o imobilizeze pe sportivă, în timp ce pasagerii privesc șocați. În filmare apare și o altă femeie, probabil al doilea pasager îndepărtat din , care pare să intervină la un moment dat.

Cine este Sinead Kavanagh

Kavanagh are peste 26.000 de urmăritori pe Instagram și se descrie ca o persoană pentru care „lupta este în sânge”. Fostă campioană națională de cinci ori la box, ea a concurat alături de Katie Taylor la Mondialele din 2021, înainte de a trece la MMA. În 2021 și 2022, a fost pentru o perioadă clasată în top 10 mondial la categoria pană feminină, potrivit Fight Matrix. Sportiva nu a făcut încă declarații publice despre incident.