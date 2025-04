Incredibil! Cât cere un preot din Iași pentru o înmormântare: „Doar bani, bani, atât are în cap”

Oamenii din localitatea Strunga, județul Iași, sunt tare supărați pe noul paroh. Ei spun că preotul Mihai Petrovici cere sute de lei pe serviciile religioase. O înmormântare a ajuns să coste chiar și 20.000 de lei. Preotul spune că înțelege nemulțumirile oamenilor, dar nu e de acord cu ele.

Preot acuzat că stoarce lumea de bani

Tatăl Claudiei a murit recent de cancer. Ea a dat circa 20.000 de lei în total pe înmormântare.

„Miercuri, 2 aprilie 2025, mi-a înmormântat tatăl. Din auzite, se spunea că ne costă înmormântarea ba 1.200 de lei, ba nu știu cât, iar marți seara (n.r. – 1 aprilie 2025), după ce a venit să citească stâlpii, l-am întrebat pe părinte care sunt taxele. Mi-a spus că nu e adevărat ceea ce se spune, că atât a fost la domnul doctor, care a fost înmormântat acum vreo câteva săptămâni, dar că a făcut reducere. Nu ai cum să spui, ca preot, că faci reducere. Până la urmă, mi-a tăiat chitanță pentru 600 de lei. Mi-a tăiat chitanță, iar apoi am mai dat 300 de lei pentru ceilalți, doamna de la lumânări și soțul său, care este clopotar. M-a deranjat și atitudinea sa vizavi de un covor, care se pune sub masa pe care stă sicriul. Mama mea a dorit să-l dea de pomană la altcineva, iar dumnealui, când am intrat să-i plătim, ne-a spus pe un ton foarte urât că, în primul rând, covorul i se cuvenea preotului, iar colacii de pe masa care merge în fața mortului trebuie să rămână în biserică. Eu nu am nimic personal cu dânsul, nici nu-l cunoșteam până să fie înmormântarea tatălui meu. La final, doamna de la lumânări m-a tras de mânecă și mi-a șoptit că i-ar fi zis părintele să donăm ceva, asta după ce am plătit toate taxele. Și, evident, a trebuit să mai pun 50 de lei. Doamna de la lumânări i-a băgat mamei pe gât și o firmă de pompe funebre. O firmă de la Pașcani, am înțeles că e a unei rude de-a ei. Am dat 7.400 de lei pentru pachete, transport de la Iași, sicriu și cruce. Per total, în jur de 20.000 de lei ne-a costat înmormântarea”, a povestit Claudia, pentru

Enoriașii sunt furioși că preotul le cere o grămadă de bani și-i tratează cu dispreț.

„A cerut atât, în condițiile în care femeia asta are 2 copii, unul de 23 de ani și unul de 14, care nu se alimentează singuri, trebuie schimbați, iar mama ei, după înmormântare, a plecat la spital. Tatăl ei a murit din cauza cancerului. Doar bani, bani, atât are în cap. I-am zis că aici nu au fost taxe, să nu ne strângă cu ușa, că omul, din bun simț, oricum dă. A spus că orice lucrare costă. ”Cât dai ziua de lucru?”, așa m-a întrebat. El ia pe toată lumea la mișto. Este strigător la cer ceea ce se întâmplă. Ne-a spus că dumnealui are salariu de 2.400 de lei și diferența trebuie să și-o acopere din banii noștri. Adică 2.600 să ia de la noi. Am vrut să botez un copil și am întrebat cât costă. Mi-a spus că 600 de lei, că pe o înmormântare ia 2.000 de lei”, a spus o enoriașă.

Ce spune preotul acuzat

În ultimii nouă ani, paroh a fost Andrei Afrăsiloaei, care era lăudat de toată lumea. Însă din februarie anul acesta a venit în loc preotul Mihai Petrovici. El spune că a discutat cu enoriașii despre nemulțumirile lor.

„Am discutat ieri la biserică despre asta, eu știu că am stabilit ceva cu ei. Mi-au spus nemulțumirile lor. Am fost chemat și la Mitropolie, să dau explicații. Eu știu ce se așteptau ei să audă. Și dumneavoastră vă așteptați să auziți ceva de la mine, și eu mă aștept să aud ceva de la dumneavoastră, dar, în momentul de față, astea sunt datele problemei. Ei mi-au spus ce i-a deranjat, au fost mai mulți care au vorbit. Eu am încercat să le dau răspunsuri. Am convenit să facem niște ajustări, să ne punem de comun acord legat de niște aspecte, le-am dat anafură și au mers acasă. Eu, din punctul meu de vedere, am înțeles despre ce a fost vorba și le-am explicat și lor. Până se stabilesc clar treburile, probabil că vor mai fi fricțiuni. Eu nu am de unde să știu. Că sunt nemulțumiri, am înțeles, nu am fost de acord cu ele, dar le-am înțeles”, a declarat preotul Mihai Petrovici, pentru bzi.ro.