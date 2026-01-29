B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Indemnizații speciale în 2026. Cine sunt românii care primesc bani în plus de la stat

Indemnizații speciale în 2026. Cine sunt românii care primesc bani în plus de la stat

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 08:52
Indemnizații speciale în 2026. Cine sunt românii care primesc bani în plus de la stat
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine sunt beneficiarii de indemnizații speciale
  2. Ce drepturi au artiștii pensionari și participanții la Revoluție
  3. Alte facilități și ajutoare oferite de stat în 2026

Indemnizații speciale vor fi primite de către  400.000 de români  în 2026. Beneficiarii sunt veteranii, artiștii, revoluționarii și victimele regimului comunist. Aceste drepturi se plătesc prin casele de pensii pe lângă pensia standard. Statul oferă acești bani ca recunoaștere pentru merite sau suferințe.

Cine sunt beneficiarii de indemnizații speciale

Veteranii de război și văduvele acestora primesc sume lunare fixe. Invalizii de război încadrați în gradul I primesc 1.950 de lei în fiecare lună. Veteranii simpli au dreptul la o sumă de 780 de lei. De asemenea, persoanele care au fost deținute politic după anul 1945 primesc bani în funcție de timpul petrecut în închisoare. Copiii acestora au și ei dreptul la un sprijin financiar. Acești beneficiari au parte de tratamente medicale gratuite și de bilete de tren fără plată.

Ce drepturi au artiștii pensionari și participanții la Revoluție

Artiștii care fac parte din uniunile de creatori primesc o indemnizație specială. Aceasta are o valoare egală cu jumătate din pensia lor obișnuite. Din această categorie fac parte scriitorii, actorii, jurnaliștii profesioniști și muzicienii. De asemenea, participanții la Revoluția din 1989 primesc sume importante de bani. Valorile se calculează în funcție de salariul mediu brut pe țară. Persoanele care au fost rănite în timpul Revoluției primesc cele mai mari sume, plus bani pentru îngrijire.

Alte facilități și ajutoare oferite de stat în 2026

Pe lângă banii de la casa de pensii, acești români au și alte avantaje. Mulți dintre ei nu plătesc deloc impozite pe clădiri sau pe mașini. Aceștia pot folosi gratuit transportul în comun în toate orașele. Statul oferă și bilete gratuite pentru tratament în stațiuni balneare o dată pe an. De asemenea, soțiile celor care au făcut armata în detașamente de muncă primesc un ajutor dacă au rămas văduve. Toate aceste drepturi sunt actuale și se plătesc la timp în anul 2026, potrivit digi24

Legile speciale compensează abuzurile regimului comunist sau sacrificiile din război. Cei mai mulți beneficiari sunt persoanele care au suferit persecuții politice. În ultimii ani, numărul acestora a rămas stabil deoarece drepturile au trecut către urmași.

Tags:
Citește și...
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Eveniment
Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Eveniment
Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
Eveniment
Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
Eveniment
Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
Eveniment
Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
Eveniment
Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea
Eveniment
Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea
Planul „regelui veiozelor” ca să scape din pușcărie: Cum și-a pregătit Ataș Abdullah evadarea din Penitenciarul Rahova, pas cu pas (FOTO)
Eveniment
Planul „regelui veiozelor” ca să scape din pușcărie: Cum și-a pregătit Ataș Abdullah evadarea din Penitenciarul Rahova, pas cu pas (FOTO)
Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea
Eveniment
Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea
Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
Eveniment
Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
Ultima oră
10:36 - Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
10:34 - Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
10:31 - Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
10:28 - Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
10:13 - Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
09:59 - Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
09:56 - Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
09:39 - Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
09:36 - Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
09:11 - Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent