Indemnizații speciale vor fi primite de către 400.000 de români în 2026. Beneficiarii sunt veteranii, artiștii, revoluționarii și victimele regimului comunist. Aceste drepturi se plătesc prin casele de pensii pe lângă pensia standard. Statul oferă acești bani ca recunoaștere pentru merite sau suferințe.

Cine sunt beneficiarii de indemnizații speciale

Veteranii de război și văduvele acestora primesc sume lunare fixe. Invalizii de război încadrați în gradul I primesc 1.950 de lei în fiecare lună. Veteranii simpli au dreptul la o sumă de 780 de lei. De asemenea, persoanele care au fost deținute politic după anul 1945 primesc bani în funcție de timpul petrecut în închisoare. Copiii acestora au și ei dreptul la un sprijin financiar. Acești beneficiari au parte de tratamente medicale gratuite și de bilete de tren fără plată.

Ce drepturi au artiștii pensionari și participanții la

Artiștii care fac parte din uniunile de creatori primesc o indemnizație specială. Aceasta are o valoare egală cu jumătate din pensia lor obișnuite. Din această categorie fac parte scriitorii, actorii, jurnaliștii profesioniști și muzicienii. De asemenea, participanții la Revoluția din 1989 primesc sume importante de bani. Valorile se calculează în funcție de salariul mediu brut pe țară. Persoanele care au fost rănite în timpul Revoluției primesc cele mai mari sume, plus bani pentru îngrijire.

Alte facilități și ajutoare oferite de stat în 2026

Pe lângă banii de la casa de pensii, acești români au și alte avantaje. Mulți dintre ei nu plătesc deloc impozite pe clădiri sau pe mașini. Aceștia pot folosi gratuit transportul în comun în toate orașele. Statul oferă și bilete gratuite pentru tratament în stațiuni balneare o dată pe an. De asemenea, soțiile celor care au făcut armata în detașamente de muncă primesc un ajutor dacă au rămas văduve. Toate aceste drepturi sunt actuale și se plătesc la timp în anul 2026, potrivit

Legile speciale compensează abuzurile regimului comunist sau sacrificiile din război. Cei mai mulți beneficiari sunt persoanele care au suferit persecuții politice. În ultimii ani, numărul acestora a rămas stabil deoarece drepturile au trecut către urmași.