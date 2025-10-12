Când vine vorba de imunitate, majoritatea dintre noi se gândesc automat la suplimente sofisticate, capsule cu vitamina C sau produse „miracol” promovate intens.

Totuși, un ingredient extrem de simplu, prezent în aproape orice bucătărie din România, începe să atragă atenția specialiștilor. Este vorba despre drojdia alimentară, despre care Mihaela Bilic spune că ascunde un potențial surprinzător pentru sănătate.

Poate un ingredient banal să susțină imunitatea?

Mihaela Bilic, cunoscută pentru sfaturile pe care le dă în materie de nutriție, a vorbit recent despre rolul beta-glucanilor, compuși naturali prezenți în drojdie. Aceasta explică faptul că nu suplimentele scumpe sunt cheia, ci înțelegerea alimentelor de bază.

„Miracolul din drojdie. Cercetările recente în domeniul nutriției și biotehnologiei au adus în prim-plan un compus natural cu efecte impresionante asupra imunității: beta-glucanii din drojdie. Aceste polizaharide unice, prezente și în ciuperci sau cereale, au devenit subiect de interes global datorită capacității lor de a întări sistemul imunitar și a grăbi vindecarea”, a transmis nutriționistul pe

Ea subliniază că, deși beta-glucanii din cereale ajută în special în reglarea colesterolului și a glicemiei, cei din drojdie acționează direct asupra celulelor de apărare ale organismului.

Cum acționează, de fapt, beta-glucanii din drojdie

„Odată ajunși în organism, beta-glucanii din drojdie se leagă de receptorii specifici ai celulelor imune. Această interacțiune declanșează o cascadă de răspunsuri biologice, printre care eliberarea de citokine-molecule de semnalizare ce coordonează comunicarea între celulele imunitare, intensifică răspunsul imun și grăbesc eliminarea agenților patogeni”, explică Bilic.

Studiile menționate de specialist arată și alte beneficii clare:

accelerarea vindecării rănilor prin stimularea angiogenezei;

susținerea macrofagelor în procesul de eliminare a bacteriilor;

sprijin în recuperarea după episoade infecțioase;

menținerea unei imunități echilibrate, atât la nivel preventiv, cât și în reacțiile specifice ale organismului.

Beta-glucanii din drojdie, un instrument terapeutic

„Această dublă acțiune, de întărire a apărării naturale și de stimulare a reacțiilor specifice, face din beta-glucanii din drojdie un instrument terapeutic tot mai utilizat în suplimentele alimentare moderne”, concluzionează medicul.