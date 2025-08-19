Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți

Cafea este populară în întreaga lume și aduce o serie de beneficii. Cu toate aceste, anumite obiceiuri și adăugate îi pot anula aceste beneficii. Iată care este pe care mulți o fac.

Cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health au monitorizat timp de până la 34 de ani aproape 290.000 de persoane. Ei au studiat legătura dintre consumul de cafea și starea de sănătate. Dintre aceștia, aproximativ 13.300 au dezvoltat diabet de tip 2.

Conform studiului, fiecare ceașcă de cafea neagră consumată zilnic poate reduce riscul de a dezvolta diabet cu aproximativ 10%. Beneficiul se menține chiar și în cazul în care se adaugă lapte, acesta neavând un efect negativ asupra protecției oferite de cafea.

Cu toate acestea, chiar și o linguriță de zahăr poate dăuna. Aceasta diminuează aproape la jumătate efectele pozitive ale cafelei negre, conform .

Studiul arată că riscul de diabet scade doar cu 5% per ceașcă atunci când se consumă cafea îndulcită. Zahărul favorizează creșterea în greutate și reduce senzația de sațietate, ceea ce poate duce la consum suplimentar de alimente, anulează practic efectele benefice ale băuturii.

Nici îndulcitorii artificiali nu reprezintă o soluție. Aceștia reduc protecția cafelei, dar într-o măsură mai mică decât zahărul. În acest caz, riscul de diabet scade cu aproximativ 7% pe ceașcă.

Dr. Matthias Henn, coordonatorul studiului, explică că „deși cafeaua poate reduce riscul de diabet, adăugarea zahărului sau a îndulcitorilor diminuează semnificativ aceste beneficii”.

„Pentru a maximiza efectele pozitive ale cafelei, este recomandată consumarea acesteia fără adaosuri dulci”, adaugă el.