Inhalosedarea, sedarea și anestezia pentru copii și adulți în cabinetul stomatologic – ce varianta de anestezie este cea mai buna?

Ce este inhalosedarea?

Inhalosedarea sau sedarea inhalatorie reprezintă o tehnică de sedare utilizată în stomatologie pentru a reduce anxietatea și disconfortul pacienților în timpul tratamentelor dentare. Acest tip de sedare este efectuat cu ajutorul unui anestezic inhalator, care este administrat prin intermediul unei măști cu sistem de alimentare cu gaz.

Dintre anestezicele inhalatorii folosite în stomatologie, cel mai frecvent utilizat este protoxidul de azot (N2O), cunoscut și sub denumirea de „gazul râsului”. Acesta poate reduce anxietatea și apercepția pacientului față de procedurile stomatologice, creând o stare de amețeală și euforie.

Sedarea inhalatorie se realizează sub supravegherea atentă a unui medic stomatolog specializat sau a unui anestezist, care monitorizează constant starea pacientului și ajustează administrarea acestuia.

Utilizarea sedării prin inhalare are scopul de a vă face să vă simțiți mai relaxat și mai puțin anxios în legătură cu tratamentul stomatologic pentru care ați optat.

Acest anestezic vă este administrat printr-o mască de cauciuc

care stă pe nas pe durata tratamentului. Veți rămâne treaz, pentru că nu este un anestezic general. Medicamentul este expirat rapid prin organism în câteva minute după terminarea tratamentului. Pacientul primește oxigen prin aceeași mască după tratament până când efectele sedativului au dispărut. Acest lucru durează în mod normal în jur de 2 minute.

Există riscuri în anestezia prin inhalosedare?

“Această metodă de sedare este ușoară și extrem de sigură. Cu toate acestea, nu ar fi indicat să fie o opțiune dacă dvs aveți un deficit de vitamina B12, sinuzita, intervenția chirurgicală recentă la ureche, tulburări psihiatrice sau de personalitate severă și boala pulmonară obstructivă cronică, dacă sunteți însărcinată, etc. Bineînțeles medicul stomatolog vă va informa despre situațiile în care nu se poate aplica acest tip de anestezie.” Dr. Mirel Toma, specialist stomatologie pediatrică în cadrul clinicii stomatologice DentalMed.

Care sunt tipurile de sedare folosite în rândul adulților și al copiilor?

Tipuri de sedare folosite pentru tratamentul dentar al adulților pot fi:

sedarea conștientă venoasă pentru adulți. Poate include antibioterapie. Tratamentul stomatologic se realizează în cadrul clinicii, sub coordonarea echipei medicului anestezist. Acest tip de anestezie NU este o anestezie generală!

anestezie generală exclusiv în spital. Tratamentul stomatologic se realizează în cadrul spitalelor private partenere, sub coordonarea echipei de ATI a spitalului, de către echipa medicală a clinicii unde ați optat pentru tratament.

Tipuri de sedare folosite pentru tratamentul dentar al copiilor:

inhalosedare + ghidare comportamentală. Tratamentul stomatologic se va realiza în cadrul clinicii, de către o echipă formată din medici pedodonți. Atenție, NU este o anestezie generală.

sedare ușoară (conștientă) medicamentoasă + ghidare comportamentală. Tratamentul stomatologic se realizează în cadrul clinicii, de către echipa de medici pedodonți, asistată de medicul anestezist specializat în anestezia la micii pacienți. Nici aceasta NU se administrează venos, deci nu este anestezie generală.

anestezie generală EXCLUSIV ÎN SPITAL. Tratamentul stomatologic se realizează în cadrul spitalelor de copii private partenere, sub coordonarea echipei de ATI a spitalului, de către echipa de medici specialiști pedodonți a clinicii DentalMed.

Despre putem spune că este o sedare ușoară, conștientă, cea mai ușoară treaptă de sedare.

Așadar, unele intervenții stomatologice pe care le are un copil, le putem rezolva în cabinetul medical cu ajutorul tehnicilor de ghidare comportamentală, dar uneori este necesar să apelăm la inhalosedare sau la sedarea conștientă medicamentoasă, care este potrivită micilor pacienți.

Dar, dacă problemele sunt grave, există varianta să se apeleze la anestezie și sedare generală, care se poate face doar în cadrul unui spital. Aceste circumstanțe speciale reprezintă o situație aparte, care merită a fi abordată dacă reprezintă singura variantă potrivită.

În general, majoritatea situațiilor se pot rezolva în cabinetul stomatologic, cu ajutorul ghidării comportamentale, a sedării medicamentoase conștiente, a inhalosedarii sau a anesteziei locale.

Totuși, pentru ca oricare dintre anestezii să poată decurge cât mai bine, este de preferat ca părinții să parcurgă câțiva pași de pregătire prin care să explice copiilor ce urmează să se întâmple, înainte de a ajunge la cabinet pentru tratamentul dentar. Totodată, pentru o colaborare de succes cu personalul medical, vizitele periodice la cabinetul stomatologic trebuie să fie respectate cu strictețe!

Durerea reprezintă un disconfort pentru majoritatea dintre noi, însă, din fericire, în zilele noastre există o varietate de tipuri de anestezii care cresc gradul de confort pe parcursul tratamentului.

În situațiile în care condiția fizică a copiilor nu permite tratamentul cu metodele de sedare considerate neîndoielnice pentru a se desfasura în cabinetul stomatologic (inhalosedarea sau sedarea ușoară conștientă medicamentoasă), se propune realizarea intervențiilor dentare sub anestezie generală în spital. Singurele spații în care tratamentul dentar efectuat cu anestezie generală se poate realiza în condiții de maximă siguranță pentru pacienți, fie că sunt copii sau adulți, sunt spitalele.

Deoarece există în prezent medici stomatologi care propun realizarea tratamentelor dentare (mai ales pentru copii) sub anestezie generală în cadrul unor cabinete sau clinici stomatologice, trebuie să știți că nu este sigur să acceptați acest tip de anestezie în cabinetul dentar.

Chiar dacă ați apelat la o clinică cu dotări extraordinare, inclusiv și dacă este prezent un medic anestezist, gestionarea situației de acest tip este sigură doar într-o unitate spitalicească.

Care este procedura de executare a tratamentului dentar sub anestezie generală?

Avantajele unui tratament sub sunt de luat în considerare în contextul în care acesta este realizat în condiții de siguranță pentru pacient. Tratamentul presupune ca intervenția să se realizeze în cadrul unui spital, dotat cu toată aparatura necesară unei săli de operații, sub coordonarea departamentului de ATI, care are abilitatea de a gestiona un tratament de această natură în toate fazele desfășurării acestuia.

Cine sunt candidații potriviți pentru tratamentul dentar sub anestezie generală?

Tratament stomatologic pentru copiii cu dizabilități. Copiii care suferă de afecțiuni speciale (diferite tipuri de sindroame, afecțiuni neurologice, etc) și au nevoie de îngrijire dentară specifică. În cele mai dese situații tratamentele pentru acești pacienți se pot face doar cu anestezie generală, deoarece intervențiile clasice în cabinetul dentar sau pur și simplu este imposibil de realizat fără cooperarea deplină.

Tratament stomatologic pentru copiii de vârste foarte mici. Uneori au nevoie de un volum mare de tratamente dentare necesare și nu cooperează suficient de mult.

Trebuie să fim conștienți că afecțiunile dentare pot să își facă simțită prezența de la vârste foarte fragede, iar nevoia intervențiilor complexe, de reabilitare a multor dinți este prezentă încă de la varsta de 2-3 ani.

La această vârstă copii au un grad de înțelegere foarte scăzut, frica este dușmanul cel mai mare, iar printr-o intervenție clasică forțată există riscul de a rămâne cu traume emoționale.

Dacă există astfel de situații, în urma unei evaluări dentare complete (din punct de vedere clinic și radiologic) a pacientului, medicul specialist pedodont poate recomanda realizarea tratamentului dentar sub anestezie generală, deoarece este o opțiune care presupune rezolvarea tuturor problemelor dentare ale pacientului copil într-o singură ședință de tratament, a cărei durată nu depășește 3 ore.

Ce presupune sedarea conștientă venoasă pentru tratamentul dentar al adulților?

Anestezia intravenoasă, denumită și sedare realizată prin venă presupune o injecție intravenoasă, administrată în mână. Aceasta vă va da o stare de relaxare, nu veți mai simți frică sau anxietate pentru tratamentul pe care urmează să îl primiți. După injecție nu veți adormi, dar veți avea acea senzație ca și cum ați adormi. Majoritatea pacienților despre intervenție, postoperator.

Trebuie să știm însă că sedarea intravenoasă, în cazul intervențiilor stomatologice, este completată de anestezia locală și reprezintă un înlocuitor al acesteia. Totodată, pe parcursul timpului în care sunteți sedat, pulsul și respirația vor fi monitorizate printr-un aparat ce se fixează pe deget. Uneori, dacă este cazul, vi se poate administra și oxigen.

Într-o clinică premium, care oferă astfel de servicii, toate intervențiile sub sedare intravenoasă sunt monitorizare de către o echipa medicală specializată: medic specialist ATI și asistentă ATI.

Avantajele și beneficiile sedării intravenoase:

Sedarea intravenoasă este opțiunea care evită anestezia generală, așadar procedura este mult mai sigură

Timpul de revenire după anestezie este foarte scurt

Doza de administrare este ajustată în funcție de fiecare pacient

Nu există risc de înecare

Pacientul este conștient pe tot parcursul procedurii, deci acesta reprezintă un avantaj foarte important, deoarece poate coopera cu medicul și poate urma instrucțiunile acestuia

Dezavantaje și riscuri ale sedarii intravenoase

Procedura presupune utilizarea unui cateter intravenos, astfel că în cazuri rare, există riscul de învinețire

Pierderea de memorie este un efect secundar mai frecvent, dar pozitiv în același timp, având în vedere că majoritatea pacienților nu își doresc să-și amintească ce s-a intamplat în timpul intervenției

sarcina reprezintă o contraindicație

După anestezia intravenoasă, este important să nu conduceți mașina, nu supravegheați copii sau persoane dependente fizic, nu consumați băuturi alcoolice sau tutun. Bineînțeles, evitați efortul fizic.

Prevalența anxietății dentare este considerabilă. Anxietatea și „frica de stomatolog” pot fi un obstacol în calea pacientului să caute îngrijiri dentare și o sursă de frustrare și stres suplimentar pentru medicul stomatolog. Consecințele amânării și evitării îngrijirii profesionale pot afecta sănătatea orală generală și calitatea vieții. De aceea vă încurajăm să discutați cu medicul dvs despre toate variantele de anestezie potrivite pentru dvs în cazul tratamentelor dentare, înainte să luați o decizie finală.