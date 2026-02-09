B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026 – 2027. Calendarul procedurii pus în dezbatere publică

Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026 – 2027. Calendarul procedurii pus în dezbatere publică

Adrian Teampău
09 feb. 2026, 15:57
Înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026 - 2027. Calendarul procedurii pus în dezbatere publică
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Procedură pusă în dezbatere la Ministerul Educației
  2. Ce mai prevede procedura de înscriere
  3. Procedura de la Ministerul Educației pentru următoarea etapă

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de ordin ce va reglementa procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026 – 2027.

Procedură pusă în dezbatere la Ministerul Educației

Calendarul și procedurile administrative pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică, de Ministerul Educației și Cercetării. Procedura este structurată pe mai multe etape, începând cu pregătirea și informarea publicului și terminând cu soluționarea cazurilor excepționale.

Procedura va începe, conform proiectului de calendar, în primăvara acestui an. Demersul implică respectarea unor termene exacte din partea părinților care doresc să-și înscrie copii la școală în viitorul an  de învățământ. Primul etapă este programată pe 12 martie 2026, când unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare și numărul de clase pregătitoare alocate.

Părinții vor avea acces la informații despre activitățile specifice fiecărei școli. Între informațiile furnizate se numără inclusiv fotografii din clase și detalii despre posibilitatea organizării programului „Școala după școală” sau despre desfășurarea orelor în cadrul unor grădinițe arondate. În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, înscrierea este condiționată de evaluarea dezvoltării acestora.

Aceste examinări vor fi programate să se desfășoare în intervalul 16 martie – 30 martie 2026. În astfel de situații, procedura diferă în funcție de istoricul preșcolar al copilului. Dacă acesta frecventează grădinița, părinții vor depune o recomandare de înscriere în clasa pregătitoare sau, după caz, în grupa mare, eliberată de grădiniță. În situația în care copilul nu a mers la grădiniță sau a revenit din străinătate, evaluarea se va realiza în centrele județene de resurse și asistență educațională.

Ce mai prevede procedura de înscriere

Următoarea etapă în procedura de înscriere, elaborată de Ministerul Educației, constă în completarea și validarea cererilor de înscriere. Între 31 martie și 6 mai 2026, părinții au obligația de a completa cererea-tip, online sau fiziv, la secretariatul școlii la care doresc să-și înscrie copilul. Cererea trebuie însoțită de documente justificative, iar acolo unde este cazul și de recomandarea de înscriere.

Analiza și procesarea cererilor se face în funcție de opțiunile exprimate de părinți. În perioada 6 – 11 mai 2026 urmează să fie procesate și admise cererile pentru copiii care solicită înscrierea la școala de circumscripție pentru care locul este garantat. Ulterior, în intervalul 13 mai – 20 mai 2026, vor fi analizate cererile părinților care doresc înscrierea la o altă școală, pe locurile rămase libere, în funcție de criteriile de departajare.

Părinții care optează pentru o școală din afara circumscripției trebuie să știe că, dacă nu sunt admiși din lipsă de locuri, copilul poate fi repartizat automat la școala de circumscripție. Repartizarea se face pe data de 21 mai 2026. Pentru aceasta este nevoie să bifeze o opțiune, în acest sens, în cererea completată.

Procedura prevede o nouă etapă de înscriere, pe locurile rămase, în cazul copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ după prima etapă sau care nu au participat. Astfel, începând cu 22 mai 2026, va fi afișată procedura pentru ocuparea locurilor rămase libere.

Procedura de la Ministerul Educației pentru următoarea etapă

Părinții aflați în această situație, ai căror copii nu au fost înscriși la școală după prima etapă, vor depune o nouă cerere-tip. Ei au la dispoziție pentru completare, intervalul 25 – 29 mai 2026. Cererile se depun la secretariatele școlilor aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni permise de unități de învățământ, în ordinea preferințelor.

Noiel solicitări vor fi procesate la nivelul școlilor între 9 și 15 iunie, iar listele finale ale copiilor înscriși după această a doua etapă urmează să fie afișate pe 16 iunie 2026.

În eventualitatea în care, nici după parcurgerea acestor etape, copilul nu este înscris la școală, inspectoratele școlare au obligația de a centraliza și soluționa cererile rămase în perioada 1 septembrie – 4 septembrie 2026, având ca prioritate interesul copilului.

