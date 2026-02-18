Insomnia poate provoca probleme pentru sistemul digestiv sunt concluziile unui recent studiu medical. O noapte sau două de nesomn poate provoca probleme mai mari decît o simplă oboseală.

Probleme pe care le provoacă insomnia

Insomnia afectează aproximativ 10% dintre adulţii din întreaga lume. O noapte sau două de poate produce mai mule probleme pentru sănătate decât o banală stare de oboseală, a doua zi. Poate avea efecte negative asupra arată rezultatele unui nou studiu desfăşurat pe şoareci şi publicat de jurnalul Cell Stem Cell, transmite miercuri .

Privarea de odihnă poate afecta celulele stem din intestin, făcând acest organ să fie mai susceptibil la boli inflamatorii. Noua cercetare arată că lipsa somnului perturbă funcţia celulelor stem intestinale în moduri care ar putea creşte riscul de (BII). Autorii dau ca exemplu colita ulcerativă şi boala Crohn.

Autorii spun că există mai multe componente prin care sunt transmise semnale aberante de la centrul somnului din creier către celulele intestinale.I Iar acest lucru afectează capacitatea de regenerare a mucoasei intestinale.

Printre pacienţii cu boli inflamatorii intestinale (BII), peste 75% se confruntă cu insomnia. Un studiu efectuat pe un eșantion mai mare de 1.200 de persoane cu BII în remisie, cele cu somn deficitar au prezentat un risc dublu de recidivă. Trebuie spus că majoritatea studiilor privind tulburările de somn se concentrează asupra creierului. Astfel, cercetătorii nu pot spune cum aceste tulburări afectează alte organe, cum ar fi intestinul.

Legatura dintre lipsa somnului și bolile intestinale

Echipa de cercetare s-a concentrat pe celulele stem intestinale, actori cheie în menţinerea sănătăţii intestinale, a integrităţii mucoasei. Au privat şoarecii de somn timp de două zile. În acest timp au observat că intestinele lor prezentau semne de stres oxidativ. Șoarecii aveau aproape jumătate din numărul de celule stem faţă de intestinele şoarecilor odihniţi, precum şi o capacitate redusă de regenerare după deteriorare.

„Acest lucru a arătat cu adevărat cât de rapid şi sever deficitul de somn afectează intestinul”, a declarat co-autorul studiului, Zhengquan Yu, biolog molecular la Universitatea Agricolă din China.

O explorare mai profundă a modificărilor moleculare care au loc în intestine a dezvăluit că insomnia a fost legată de o creştere a serotoninei din intestinele şoarecilor. Aceasta este crucială pentru pentru eliberarea fluidelor digestive şi pentru controlul contracţiilor musculare care deplasează alimentele prin sistem.

Expunerea prelungită la niveluri ridicate de serotonină poate contribui la probleme precum diareea, bolile inflamatorii intestinale şi dezvoltarea tumorilor. Prin urmare, un control strict al nivelurilor de serotonină este esenţial pentru un intestin sănătos.

Insomnia afectează sistemul digestiv

Autorii studiului au vrut să știe cum ajung semnalele cerebrale asociate cu insomnia la intestin. Ei au speculat că nervul vag, care reglează comunicarea intestin-creier în condiţii de stres, ar putea reduce acest decalaj. Pentru a-şi testa teoria, au examinat efectele privării de somn la şoarecii cărora li s-a secţionat nervul vag. Aceste animale au menţinut niveluri normale de serotonină şi un număr mai mare de celule stem intestinale.

Prin comparație, şoarecii privaţi de somn cu nervi vagi intacţi au secretat mai multă serotonină. Blocarea semnalelor nervului vag a protejat, de asemenea, intestinul de efectele lipsei de somn. Cercetătorii au identificat mesagerul chimic acetilcolină ca principala moleculă de semnalizare eliberată din nervul vag care declanşează eliberarea de serotonină.

„Fiecare componentă din această cascadă este cu adevărat importantă ca ţintă pentru o potenţială terapie. (…) Trebuie să trecem la organoide intestinale umane pentru a începe testarea conservării tipurilor de celule şi a circuitelor”, a declarat pentru Live Science co-autorul studiului Maksim Plikus, biolog celular la Universitatea din California, Irvine.

În prezent echipa de cercetare analizează relevanţa acestei căi în contextul tulburărilor cronice de somn pentru a determina dacă activarea pe termen lung a nervului vag ar putea contribui la dezvoltarea cancerului sau a bolilor inflamatorii intestinale. De asemenea, îşi propune să dezvolte terapii care vizează nervul vag sau căile moleculare implicate, pentru a trata disfuncţia intestinală la pacienţii cu insomnie.