Ministerul Educației a pornit o amplă serie de controale în mai multe inspectorate școlare, iar verificările merg direct spre bani, litigii și proceduri interne. Auditorii cer documente detaliate, analizează plăți vechi și verifică modul în care instituțiile au administrat resursele în ultimii ani.

Ce urmăresc auditorii în inspectoratele școlare

a declanșat misiuni de audit intern de tip ad-hoc, iar acestea acoperă perioade extinse, de până la cinci sau șase ani. Specialiștii verifică atât inspectoratele, cât și instituțiile subordonate și unitățile de învățământ din teritoriu.

Acțiunea vizează mai multe județe din țară, printre care Hunedoara, Alba, Argeș, Neamț, Buzău, Mureș, Sălaj și Bacău, potrivit Edupedu. Miza principală o reprezintă felul în care au fost folosite fondurile publice și dacă mecanismele de control au funcționat corect.

Controlul analizează sistemele de management, circuitul documentelor și capacitatea instituțiilor de a preveni erori administrative. În paralel, auditorii cer dovezi clare că procedurile interne nu au existat doar pe hârtie, ci au fost aplicate constant.

De ce sunt importante plățile din hotărâri judecătorești

Un punct sensibil al verificărilor îl reprezintă sumele achitate în baza deciziilor definitive ale instanțelor. Inspectoratele trebuie să prezinte calculele complete și situația plăților eșalonate, mai ales pentru sumele care depășesc pragul de 10.000 de lei.

Sunt cerute inclusiv tranșele prevăzute pentru anii 2025 și 2026, dar și documentele aferente fiecărui dosar. Auditorii verifică existența apărărilor formulate, folosirea căilor de atac și respectarea termenelor legale de prescripție.

Ministerul urmărește și modul în care instituțiile s-au apărat în procese, nu doar rezultatul final al litigiilor. Raportările recente solicitate inspectoratelor arată că zona conflictelor juridice a devenit o prioritate administrativă.

Unde caută inspectorii nereguli financiare

Componenta a controlului este una extinsă și merge până la nivel individual pentru fiecare angajat. Se verifică modul de calcul al salariilor, dobânzile aferente, aplicația EduSal și evidențele contabile folosite. Auditorii încearcă să identifice eventuale plăți duble, erori repetate sau sume acordate fără justificare solidă. Practic, fiecare document relevant poate intra în analiză, de la state de plată până la anexele contabile.

Verificările nu se opresc la bani, ci includ și eficiența sistemului de control intern managerial. Inspectoratele trebuie să prezinte proceduri, registre de riscuri și rapoarte care arată cum au prevenit problemele.

În același timp, sunt analizate programele finanțate, contractele semnate și resursele umane implicate. Ministerul încearcă astfel să obțină o imagine completă asupra administrării sistemului preuniversitar. Termenul actual de raportare este 22 aprilie, potrivit Libertatea.

