B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale

Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale

Iulia Petcu
06 feb. 2026, 16:00
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Ce nereguli grave au fost descoperite la alimente
  2. Ce măsuri au fost luate de ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat acțiuni ample de control la nivel național, vizând peste 200 de operatori economici. În urma verificărilor, comisarii au aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei și au suspendat temporar activitatea a 18 firme până la remedierea neregulilor constatate. Măsurile au fost luate după o serie de acțiuni de consiliere, pentru a verifica dacă operatorii respectă obligațiile legale față de consumatori.

Ce nereguli grave au fost descoperite la alimente

Comisarii ANPC au constatat probleme majore în ceea ce privește produsele alimentare. Printre abaterile frecvente se numără comercializarea cărnii, a preparatelor din carne sau a brânzeturilor cu termen de consum depășit.

În plus, unele produse perisabile precum peștele sau fructele de mare au fost depozitate la temperaturi necorespunzătoare, afectând siguranța alimentelor. Inspectorii au mai descoperit insecte în spațiile de depozitare, produse vegetale mucegăite și produse expirate în valoare de peste 33.000 de lei, oprite definitiv de la comercializare.

Pe lângă problemele legate de siguranța alimentelor, ANPC a identificat și practici comerciale înșelătoare. În mai multe situații, prețurile afișate la raft nu corespundeau cu cele încasate la casă. De asemenea, consumatorii au fost induși în eroare prin informații incomplete despre perioadele promoționale. Inspectorii au mai semnalat deficiențe privind igiena și întreținerea spațiilor comerciale, inclusiv pavimente murdare, echipamente frigorifice deteriorate și ustensile uzate cu impurități sau rugină, relatează Digi24.

Ce măsuri au fost luate de ANPC

În total, au fost aplicate 72 de amenzi contravenționale, iar pentru 18 operatori economici a fost dispusă oprirea temporară a activității până la remedierea problemelor constatate. Reprezentanții ANPC au subliniat că aceste controale vor continua în perioada următoare, pentru a crește gradul de conformare și pentru a proteja consumatorii pe întreg teritoriul României.

Autoritatea urmărește ca toate firmele să respecte normele de siguranță alimentară, igienă și corectitudine comercială, astfel încât clienții să nu fie expuși riscurilor sau înșelăciunilor comerciale.

Tags:
Citește și...
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Eveniment
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Eveniment
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Eveniment
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Acuzații grave la un liceu din Predeal: un elev susține că a fost împușcat în cap cu un pistol airsoft. Cum răspunde Inspectoratul Școlar
Eveniment
Acuzații grave la un liceu din Predeal: un elev susține că a fost împușcat în cap cu un pistol airsoft. Cum răspunde Inspectoratul Școlar
Patru cetățeni turci judecați pentru focuri de armă în București. Ce roluri au avut în atacurile de anul trecut din centrul Capitalei
Eveniment
Patru cetățeni turci judecați pentru focuri de armă în București. Ce roluri au avut în atacurile de anul trecut din centrul Capitalei
Alertă în România! Deținut periculos, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors la penitenciar. Cine este bărbatul
Eveniment
Alertă în România! Deținut periculos, dat în urmărire după ce nu s-a mai întors la penitenciar. Cine este bărbatul
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
Eveniment
Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
Eveniment
Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
Eveniment
Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
Traficul din Iași, gestionat de inteligența artificială. Dronele vor schimba culoarea semaforului
Eveniment
Traficul din Iași, gestionat de inteligența artificială. Dronele vor schimba culoarea semaforului
Ultima oră
17:11 - Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
17:00 - ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, l-a certat pe Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă către CCR. Ce i-a cerut premierului
16:41 - Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
16:31 - Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale
16:24 - Viktor Orban, comparat cu Călin Georgescu. Liderul opoziției din Ungaria îl acuză că imită „schema” fostului candidat la prezidențialele din România
15:55 - ​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
15:51 - Radu Miruță a trimis Corpul de Control la Steaua: Bugetul e de 32 de milioane de euro. Nu prea se generează venit, dar se consumă foarte mult (VIDEO)
15:42 - Obsesia pentru feng shui a dus la accidente rutiere: Motivul bizar pentru care o femeie tot muta oglinda rutieră
15:36 - Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
15:34 - Acuzații grave la un liceu din Predeal: un elev susține că a fost împușcat în cap cu un pistol airsoft. Cum răspunde Inspectoratul Școlar