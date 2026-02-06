Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat acțiuni ample de control la nivel național, vizând peste 200 de operatori economici. În urma verificărilor, comisarii au aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei și au suspendat temporar activitatea a 18 firme până la remedierea neregulilor constatate. Măsurile au fost luate după o serie de acțiuni de consiliere, pentru a verifica dacă operatorii respectă obligațiile legale față de consumatori.

Ce nereguli grave au fost descoperite la alimente

au constatat probleme majore în ceea ce privește produsele alimentare. Printre abaterile frecvente se numără comercializarea cărnii, a preparatelor din carne sau a brânzeturilor cu termen de consum depășit.

În plus, unele produse perisabile precum peștele sau fructele de mare au fost depozitate la temperaturi necorespunzătoare, afectând siguranța alimentelor. Inspectorii au mai descoperit insecte în spațiile de depozitare, produse vegetale mucegăite și produse expirate în valoare de peste 33.000 de lei, oprite definitiv de la comercializare.

Pe lângă problemele legate de siguranța alimentelor, ANPC a identificat și practici comerciale înșelătoare. În mai multe situații, prețurile afișate la raft nu corespundeau cu cele încasate la casă. De asemenea, consumatorii au fost induși în eroare prin informații incomplete despre perioadele promoționale. Inspectorii au mai semnalat deficiențe privind igiena și întreținerea spațiilor comerciale, inclusiv pavimente murdare, echipamente frigorifice deteriorate și ustensile uzate cu impurități sau rugină, relatează Digi24.

Ce măsuri au fost luate de ANPC

În total, au fost aplicate 72 de amenzi contravenționale, iar pentru 18 operatori economici a fost dispusă oprirea temporară a activității până la remedierea problemelor constatate. Reprezentanții ANPC au subliniat că aceste vor continua în perioada următoare, pentru a crește gradul de conformare și pentru a proteja consumatorii pe întreg teritoriul României.

Autoritatea urmărește ca toate firmele să respecte normele de siguranță alimentară, igienă și corectitudine comercială, astfel încât clienții să nu fie expuși riscurilor sau înșelăciunilor comerciale.