Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie

Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie

Ana Maria
21 oct. 2025, 16:47
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Întârzieri la plata pensiilor. Cine este afectat
  2. Cine primește bani în plus la pensie, în noiembrie
  3. Ce trebuie să facă pensionarii care nu au primit bani în plus la mica recalculare
  4. Întârzieri la plata pensiilor. Ce ar trebui să facă aceștia în luna noiembrie

Întârzieri la plata pensiilor, în luna noiembrie. O parte dintre pensionarii din România vor primi pensiile cu o întârziere de 2-3 zile în luna noiembrie. Motivul este acela că 1 și 2 noiembrie sunt zile nelucrătoare, mai exact, sâmbătă și duminică, iar în această perioadă Poșta Română nu efectuează livrări.

Primele pensii vor fi distribuite, cel mai probabil, începând de marți, 4 noiembrie, potrivit anunțului transmis de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Chiar și așa, autoritățile dau asigurări că toate pensiile vor fi plătite până la 15 noiembrie, conform calendarului obișnuit.

Întârzieri la plata pensiilor. Cine este afectat

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul poștașilor. Cei care nu sunt găsiți acasă vor putea ridica banii de la oficiul poștal în termen de două zile, după care sumele se vor întoarce la Casa Județeană de Pensii, potrivit Click!.

Pensionarii pot solicita, ulterior, plata prin cerere scrisă.

Pe de altă parte, 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia pe card nu vor fi afectați de aceste întârzieri. Transferurile bancare se vor face pe 12 și 13 noiembrie 2025, conform programului standard.

Cine primește bani în plus la pensie, în noiembrie

Luna noiembrie aduce și vești bune pentru o parte dintre pensionari.
Potrivit CNPP, sunt în derulare două procese de recalculare:

  1. Mica recalculare, care afectează circa 5-7% dintre pensionari, care au depus adeverințe cu venituri nepermanente. Aceștia vor primi pensia recalculată, plus eventuale restanțe (unele de 170 de lei în plus, potrivit estimărilor).

  2. Trecerea de la pensia anticipată la pensia de limită de vârstă. Aici, deciziile au început din vară, însă majorările și restanțele pe 13 luni (septembrie 2024 – noiembrie 2025) vor fi plătite efectiv în noiembrie.

Ce trebuie să facă pensionarii care nu au primit bani în plus la mica recalculare

Cei care nu au primit încă sumele majorate după mica recalculare, trebuie să depună o cerere scrisă la Casa de Pensii județeană pentru verificarea situației. Este important ca documentul să fie înregistrat oficial, pentru a exista dovada solicitării.

Întârzieri la plata pensiilor. Ce ar trebui să facă aceștia în luna noiembrie

Redăm, mai jos, câteva sfaturi pentru pensionari:

  • Verificați data exactă a virării pensiei și modalitatea de plată.

  • Ridicați pensia de la oficiul poștal în termenul stabilit.

  • Consultați deciziile de recalculare sau de trecere la limită de vârstă.

  • Păstrați documentele justificative pentru eventuale contestații.

