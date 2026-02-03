Inteligența Artificială evoluează atât de rapid încât ar putea automatiza sarcini complexe de inginerie până în 2027, avertizează laureații premiului Nobel. Documentul semnalează riscuri majore, de la deepfake-uri imposibil de deosebit de realitate pâna la automatizarea locurilor de muncă. Deși tehnologia aduce beneficii uriașe în medicină, ea ridică provocări serioase pentru siguranța globală și piața muncii.

Care sunt cele mai mari riscuri ale inteligența artificială

Raportul evidențiază șapte puncte critice. Printre cele mai îngrijorătoare se numără capacitatea sistemelor AI de evita testele de siguranță. Unele modele au devenit deja suspicioase atunci când sunt verificate, încercând să găsească portițe pentru a evita controlul. De asemenea, conținutul deepfake a explodat: peste 75% dintre oameni nu mai pot deosebi un text scris de AI de unul uman.

O altă problemă majoră este riscul biologic. Noile modele pot ajuta persoane fără experiență să proiecteze arme periculoase, deși aceleași funcții accelerează descoperirea de noi medicamente. În plus, -ul devine din ce în ce mai capabil să execute singur până la 90% dintr-o operațiune de hacking.

Cum va fi afectată piața muncii în următorii ani

Impactul asupra locurilor de muncă este încă incert, dar semnele de alarmă sunt clare. În domenii precum IT-ul sau artele creative, angajările au început deja să încetinească. Capacitatea AI de a scrie cod și de a rezolva probleme de inginerie se dublează la fiecare șapte luni, ceea ce ar putea lăsa mulți profesioniști fără activitate până în 2030.

„Dacă agenții AI vor gestiona în mod fiabil sarcini complexe în doar câțiva ani, acest lucru va accelera probabil perturbarea pieței muncii”, arată raportul coordonat de Yoshua Bengio.

Există pericole privind sănătatea mintală a utilizatorilor

Potrivit , raportul atrage atenția și asupra atașamentului emoțional față de chatboți. Aproximativ 0,15% dintre utilizatori au dezvoltat o dependență puternică față de aceste sisteme. S-au înregistrat deja cazuri de sinucidere în urma unor conversații nepotrivite

Liderii mondiali urmează să discute aceste concluzii la summitul din India, pentru a stabili reguli stricte care să prevină pierderea controlului uman asupra tehnologiei.